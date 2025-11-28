به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس بین‌المللی «رویداد شهری تهران ۲۰۲۵» با حضور شهرداران، مدیران شهری و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از کشورهای مختلف در ساختمان بلدیه تهران در حال برگزاری است.

بخش مرتبط با مجمع شهرداران آسیایی از محورهای اصلی این اجلاس است و انتخابات دوره جدید هیئت اجرایی و مجمع عمومی در همین بخش انجام شد.

در جریان این انتخابات، شیراز به عنوان یکی از دو نایب‌رئیس مجمع شهرداران آسیایی انتخاب شد و شهر دوشنبه نیز سمت نایب‌رئیسی دیگر را به‌دست آورد.

این انتخاب بر پایه فعالیت‌های بین‌المللی و مشارکت‌های مؤثر مدیریت شهری شیراز انجام شده و جایگاه این کلان‌شهر را در تعاملات شهری آسیا تقویت کرد.

نشست مجمع عمومی با محور موضوعی «پیشگامان صلح و همکاری جهانی» برگزار شده و نمایندگان شیراز نیز در همین چارچوب به ارائه سخنرانی پرداختند.

هیئت اعزامی شهرداری شیراز همچنین در میزگرد اقتصادی شهرهای خواهرخوانده و چند پنل تخصصی دیگر حضور خواهد داشت و پروژه‌ها و تجربیات شهری را با حاضران به اشتراک گذاشته است.

اجلاس بین‌المللی تهران ۲۰۲۵ افزون بر نشست‌های مجمع شهرداران آسیایی، شامل ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی، نخستین نشست رؤسای سازمان‌های بین‌المللی شهری و دومین نشست شهرهای خواهرخوانده تهران است.

در این اجلاس، سازمان‌هایی مانند اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، اتحادیه شهرهای بریکس پلاس و آیزوکارپ و نیز شهرهایی چون آنکارا، ایروان، دوحه، دوشنبه، کازان، گنجه و بغداد حضور دارند.