اسدی: روحیه بسیجی امروز موتور حرکت شهر است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی صبح چهارشنبه در همایش جهادگران بسیجی شیراز با اشاره به سابقه تاریخی بسیج در دوران دفاع مقدس گفت: روحیه بسیجی امروز نیز موتور حرکت شهر است و بخشی از اعتماد عمومی به مدیریت شهری نتیجه حضور نیروهای جهادی در پروژههای مختلف بوده است.
وی افزود: بیش از ۲ هزار پروژه در سطح شهر فعال است و نزدیک به ۴۰۰ پروژه تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
شهردار شیراز تصریح کرد: عملیات زیرگذر شاخص شهر در دو ماه آینده تکمیل میشود، خطوط مترو در دست اجراست و با وجود محدودیت انرژی و مالی، هیچ پروژهای متوقف نشده است.
اسدی همکاری سپاه فجر، شورای اسلامی شهر و شهرداری را نقطه قوت شیراز دانست و گفت این همدلی سرعت اقدامات عمرانی و اجتماعی در محلات هدف را افزایش داده است.
