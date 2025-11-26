  1. استانها
  2. فارس
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

اسدی: روحیه بسیجی امروز موتور حرکت شهر است

اسدی: روحیه بسیجی امروز موتور حرکت شهر است

شیراز-شهردار شیراز، روحیه بسیجی را ستون اصلی پیشرفت و موتور حرکت شهر دانستند و بر نقش این تفکر در سرعت‌گیری پروژه‌های شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی صبح چهارشنبه در همایش جهادگران بسیجی شیراز با اشاره به سابقه تاریخی بسیج در دوران دفاع مقدس گفت: روحیه بسیجی امروز نیز موتور حرکت شهر است و بخشی از اعتماد عمومی به مدیریت شهری نتیجه حضور نیروهای جهادی در پروژه‌های مختلف بوده است.

وی افزود: بیش از ۲ هزار پروژه در سطح شهر فعال است و نزدیک به ۴۰۰ پروژه تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار شیراز تصریح کرد: عملیات زیرگذر شاخص شهر در دو ماه آینده تکمیل می‌شود، خطوط مترو در دست اجراست و با وجود محدودیت انرژی و مالی، هیچ پروژه‌ای متوقف نشده است.

اسدی همکاری سپاه فجر، شورای اسلامی شهر و شهرداری را نقطه قوت شیراز دانست و گفت این همدلی سرعت اقدامات عمرانی و اجتماعی در محلات هدف را افزایش داده است.

کد خبر 6669002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها