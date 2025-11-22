به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی، ظهر شنبه در نشستی با نمایندگان امور بانوان مدیریت شهری، بر ضرورت توجه به نیازها و انتظارات ویژه بانوان شاغل در مجموعه شهرداری تأکید کرد و گفت: نیازها و انتظارات این قشر از محیط کار ویژگیهای خاصی دارد و تأمین آنها، شرط اساسی برای ایجاد سازمانی پویا و کارآمد است که نتیجه آن افزایش بهرهوری و نشاط سازمانی و در نهایت، خدمترسانی شایسته به شهروندان خواهد بود.
وی با اشاره به گستردگی وظایف شهرداری، از تعهد خانواده ۱۳ هزارنفری شهرداری در انجام وظایف شبانهروزی در ۱۱ منطقه خبر داد و تحولات گسترده شهر را حاصل نگاه جهادی و برنامهمحور دانست.
شهردار شیراز در ادامه، پروژههای بزرگ و زیرساختی شهر را تشریح کرد و افزود: همزمان چهار خط مترو در عمق ۴۰ متری در حال اجراست که خطوط ۳ و ۴ پیشرفت قابلتوجهی دارند و اتصال خط ۱ به ۴ نیز در دستور کار است.
اسدی بر لزوم طراحی شهر با درک ویژه از نیازهای بانوان تأکید کرد و استفاده از مشاوران اجتماعی، جامعهشناسان و روانشناسان، و در نظر گرفتن پیوست خانواده و فرهنگی برای تمامی پروژهها را ضروری خواند.
وی همچنین با اشاره به نیاز نسل جدید به فضاهای تفریحی، فراهم کردن محیطهایی همچون شهربازی و مسیرهای دوچرخهسواری را وظیفه مدیریت شهری دانست و آمادگی خود را برای بهبود شرایط کاری بانوان و الزام همه واحدها به همکاری در جهت رفاه و حمایت از آنان اعلام کرد.
نظر شما