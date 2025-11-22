  1. استانها
شهردار شیراز: نیاز بانوان شاغل را برای پویایی سازمانی تأمین می‌کنیم

شیراز- شهردار شیراز با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای ویژه بانوان شاغل در مدیریت شهری، این امر را کلید اصلی افزایش بهره‌وری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی، ظهر شنبه در نشستی با نمایندگان امور بانوان مدیریت شهری، بر ضرورت توجه به نیازها و انتظارات ویژه بانوان شاغل در مجموعه شهرداری تأکید کرد و گفت: نیازها و انتظارات این قشر از محیط کار ویژگی‌های خاصی دارد و تأمین آن‌ها، شرط اساسی برای ایجاد سازمانی پویا و کارآمد است که نتیجه آن افزایش بهره‌وری و نشاط سازمانی و در نهایت، خدمت‌رسانی شایسته به شهروندان خواهد بود.

وی با اشاره به گستردگی وظایف شهرداری، از تعهد خانواده ۱۳ هزارنفری شهرداری در انجام وظایف شبانه‌روزی در ۱۱ منطقه خبر داد و تحولات گسترده شهر را حاصل نگاه جهادی و برنامه‌محور دانست.

شهردار شیراز در ادامه، پروژه‌های بزرگ و زیرساختی شهر را تشریح کرد و افزود: همزمان چهار خط مترو در عمق ۴۰ متری در حال اجراست که خطوط ۳ و ۴ پیشرفت قابل‌توجهی دارند و اتصال خط ۱ به ۴ نیز در دستور کار است.

اسدی بر لزوم طراحی شهر با درک ویژه از نیازهای بانوان تأکید کرد و استفاده از مشاوران اجتماعی، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، و در نظر گرفتن پیوست خانواده و فرهنگی برای تمامی پروژه‌ها را ضروری خواند.

وی همچنین با اشاره به نیاز نسل جدید به فضاهای تفریحی، فراهم کردن محیط‌هایی همچون شهربازی و مسیرهای دوچرخه‌سواری را وظیفه مدیریت شهری دانست و آمادگی خود را برای بهبود شرایط کاری بانوان و الزام همه واحدها به همکاری در جهت رفاه و حمایت از آنان اعلام کرد.

