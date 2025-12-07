الهلال درخواستی برای جذب مهاجم جنجالی حریف ایران نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلاح، مهاجم تیم فوتبال لیورپول، در گفتوگویی در خصوص نیمکتنشینی خود در این تیم ابراز ناراحتی کرد و اعلام نمود که رابطه خوبی با آرنه اشلوت، سرمربی هلندی لیورپول، ندارد. او همچنین خبر داد افرادی هستند که تمایل دارند صلاح دیگر در لیورپول حضور نداشته باشد.
پس از انتشار این اظهارات، برخی رسانههای اروپایی از علاقه باشگاه الهلال عربستان به جذب این بازیکن خبر دادند. با این حال، رسانه «أخبار الهلال» که به باشگاه الهلال نزدیک است، اعلام کرد محمد صلاح تاکنون هیچ مذاکرهای با باشگاهها یا نهادهای سعودی انجام نداده است؛ نه در مورد حقوق و نه در مورد قرارداد. همچنین باشگاه لیورپول تا این لحظه هیچ پیشنهادی برای فروش این بازیکن دریافت نکرده است.
این رسانه تأکید کرد که علاقه باشگاهها و نهادهای سعودی به جذب صلاح همچنان بسیار قوی و بلندمدت است و این کشور از سال گذشته به دنبال جذب او بوده است. صلاح هنوز در فهرست گزینههای باشگاههای عربستانی قرار دارد، مانند بازیکنانی همچون برونو فرناندز، وینیسیوس و رودریگر.
از نظر مالی، انتقال صلاح به یک باشگاه اروپایی دشوار خواهد بود، زیرا او قصد دارد دستمزد بالای خود را حفظ کند. بر این اساس، در حال حاضر، عربستان گزینه واقعبینانهتری برای صلاح محسوب میشود، به ویژه اگر هدف او حفظ حقوق بالای خود باشد.
لازم به ذکر است که محمد صلاح مهاجم تیم ملی مصر یکی از حریفان ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز است.
