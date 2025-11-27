به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونان وزارت صمت، با تشریح عقبماندگیهای تاریخی کرمانشاه نسبت به فلات مرکزی ایران اظهار داشت: تا زمانی که رقابت نابرابر میان استانهای مرزی با قطبهای صنعتی مانند تهران، اصفهان و البرز وجود دارد، هیچ سرمایهگذاری حاضر به حضور در مناطق مرزی نخواهد بود. راهکار عملیاتی، ممنوعیت یا محدودیت شدید بارگذاری صنعتی در مرکز کشور است تا جریان سرمایه به سمت استانهایی نظیر ایلام، کردستان و کرمانشاه هدایت شود.
زخمهای جنگ بر تن اقتصاد کرمانشاه
نماینده عالی دولت در استان کرمانشاه با یادآوری دوران دفاع مقدس، گفت: زمانی که استانهای مرکزی مسیر توسعه را طی میکردند، کرمانشاه زیر ۱۲۰۰ بار بمباران و درگیر مستقیم جنگ بود. هنوز هم کشاورزان ما حین شخمزدن زمین با مین برخورد میکنند. این عقبماندگی تاریخی نیازمند نگاه تبعیضآمیز مثبت و مشوقهای ویژه است، نه رقابت با استانهایی که دههها در آرامش توسعه یافتهاند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنانش به دستاورد مهم اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: با توجه ویژه دولت و نظام، نرخ بیکاری کرمانشاه که سالها بالای ۱۵ درصد بود، برای اولین بار پس از ۵۰ سال در فصول بهار و تابستان تکرقمی شد و به کانال ۸ تا ۹ درصد رسید که نشاندهنده ظرفیت بالای استان برای جهش اقتصادی است.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه هماکنون ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از دروازههای این استان انجام میشود، تصریح کرد: ظرفیت افزایش این سهم به ۷۰ درصد وجود دارد، مشروط بر اینکه سازمان راهداری و گمرک عملکرد خود را در مرزها ارتقا دهند. همچنین تکمیل زیرساختهای منطقه آزاد قصرشیرین که مورد استقبال سرمایهگذاران عراقی (استان دیالی) نیز قرار گرفته، باید تسریع شود.
انحصار قیر طبیعی و لزوم فرآوری
وی با اشاره به وجود ۷۵ درصد ذخایر قیر طبیعی (گیلسونایت) کشور در گیلانغرب، از خامفروشی این ثروت ملی انتقاد کرد و خواستار سرمایهگذاری فوری برای ایجاد صنایع فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در این بخش شد.
حبیبی در پایان، اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی در کرمانشاه را موفقیتآمیز خواند و با اشاره به گردش مالی ۱۰۰ میلیون دلاری آن، خواستار تعمیم این قانون به شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب برای انتفاع مستقیم مرزنشینان شد.
