  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۳

صادقی‌پور: هاب جدید ارتباطی جنوب کشور در بندرعباس راه‌اندازی می‌شود

صادقی‌پور: هاب جدید ارتباطی جنوب کشور در بندرعباس راه‌اندازی می‌شود

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، از تکمیل مرکز سوئیچینگ پیشرفته ایرانسل در بندرعباس خبر داد و آن را گامی مهم در جهت ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی جنوب کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور در بازدید از مرکز سوئیچینگ ایرانسل در بندرعباس، با تاکید بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در جنوب کشور، گفت: مرکز سوئیچینگ نسل جدید ایرانسل در بندرعباس با سرمایه‌گذاری حدود سه همت تکمیل شده و به‌زودی به‌عنوان هاب نوین ارتباطی و اینترنتی وارد مدار بهره‌برداری می‌شود؛ طرحی که کیفیت و ظرفیت شبکه ارتباطی استان را متحول می‌کند.

صادقی‌پور با اشاره به اهمیت هرمزگان در شبکه ارتباطی ملی، گفت: این پروژه که با سرمایه‌گذاری حدود سه همت اجرا شده، یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های ایرانسل است و نقش یک هاب جدید ارتباطی را برای جنوب کشور ایفا خواهد کرد.

به گفته وی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین از جمله سامانه‌های سوئیچینگ نسل جدید در این مرکز، موجب افزایش سرعت ارتباطات، بهبود کیفیت تماس صوتی و مدیریت دقیق‌تر ترافیک داده در هرمزگان می‌شود.

معاون عمرانی استانداری همچنین با تأکید بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای پایدار و مقاوم در برابر اختلالات افزود: مرکز سوئیچینگ بندرعباس با استفاده از سامانه‌های پیشرفته پایش امنیت، مسیرهای پشتیبان و معماری مقاوم، تاب‌آوری و امنیت شبکه ایرانسل در جنوب کشور را به‌طور محسوسی افزایش می‌دهد و پاسخ‌گویی این شبکه به رشد فزاینده تقاضای دیتا و خدمات دیجیتال را تضمین می‌کند.

کد خبر 6669947

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها