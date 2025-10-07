معطلی کتابخانه مرکزیِ بندرعباس درآستانه ۱۷ سالگی؛افتتاح شاید۲ سال دیگر

خبرگزاری مهر گروه استان‌ها-راضیه سالاری: امروزه کتاب و کتابخوانی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها برای سنجش پویایی هر جامعه است و از سویی دیگر با توجه به اینکه نیازهای فرهنگی مردم و به خصوص قشر جدید مرتبا در حال بروزرسانی است؛ این نیاز احساس می‌شود که توسعه کمی و کیفی فضاهای فرهنگی و به خصوص کتابخانه‌ها بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد.

شاید در روزگاری نه چندان دور، کتاب‌های محدودِ کتابخانه مسجدِ محل می‌توان نیازهای علمی و فرهنگی را برطرف کند اما در این بلبشوی گرانی کاغذ و کتاب و در این جهش نشر کتاب‌های مختلف، هر شهری نیاز به مرجع و مکتبی جهت مراجعه اهالی فرهنگ و هنر دارد، موضوعی که در شهر بندرعباس سالیان سال است که مغفول مانده است.

کتابخانه‌های مرکزی در توسعه کمی و کیفی فضاهای فرهنگی به خصوص در حوزه کتابخوانی نقش بسزایی دارند و طی چند دهه گذشته شهرهای زیادی با همت دولت‌ها، صاحب کتابخانه مرکزی شده‌اند اما در استان هرمزگان و شهر بندرعباس با وجود روی کار آمدن ۵ دولت و تلاش همه دولت‌ها، هنوز که هنوز است این پروژه به نتیجه نرسیده است.

بیش از ۱۷ سال از تصویب احداث و بیش از ۱۶ سال و ۱۱ ماه از کلنگ زنی و آغاز پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس گذشته است اما این پروژه هنوز به اتمام نرسیده است و جالب تر این است که این پروژه با وجود اینکه هنوز تکمیل نشده دچار فرسودگی و تخریب شده است و حالا مسئولان مجبورند آن را مقاوم سازی هم کنند.

تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی به دو سال زمان نیاز دارد

صفر صادقی‌پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت‌های قابل توجه در پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس خبر داد و اعلام کرد که این پروژه که پس از سال‌ها وقفه به دلیل تغییرات مدیریتی و مشکلات مالی مواجه شده بود، به‌زودی به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید و طبق برنامه‌ریزی‌ها، پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس در مدت زمان دو سال به اتمام خواهد رسید.

چالش‌های فراوان در مسیر تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی

وی در این خصوص توضیح داد: این پروژه که با هدف ارتقای فرهنگ کتابخوانی در استان هرمزگان و به‌ ویژه در بندرعباس، مرکز استان، آغاز شده بود، با مشکلاتی مانند تغییرات در مدیریت اجرایی و تأمین مالی مواجه شد که باعث شد روند اجرای پروژه به شدت کند شود.

وی افزود: علی‌رغم آغاز کار، ابتدا کارفرمای این پروژه تغییر کرد و مسئولیت مدیریت آن به اداره کل راه و شهرسازی استان واگذار شد؛ در ادامه، مشکلات حقوقی و اختلافات بین نهادهای مختلف، مانع از پیشرفت مطلوب پروژه شد و در این برهه نیز پس از چندین سال وقفه، حوزه معاونت عمرانی استانداری هرمزگان وارد میدان شد تا پروژه را با جدیت بیشتری پیگیری کند.

ساختمان کتابخانه مرکزی نیاز به مقاوم‌سازی دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، یکی دیگر از دلایل تأخیر در اتمام پروژه را نیاز به مقاوم‌سازی بخش‌هایی از ساختمان پروژه دانست.

او توضیح داد: با توجه به اینکه این پروژه جزو ساختمان‌های حساس و مهم استان به‌ شمار می‌رود، تیم مشاور سازمان نوسازی مدارس هرمزگان چندین ماه مشغول بررسی وضعیت آن بوده‌اند؛ این ارزیابی‌ها نشان داد که حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد از پروژه نیاز به مقاوم‌سازی دارد تا ساختمان از نظر ایمنی و استانداردهای فنی به‌روز شود.

صادقی‌پور با اشاره به زمان مورد نیاز برای این عملیات، گفت: این فرآیند مقاوم‌سازی که شامل تقویت اسکلت ساختمان و به‌روزرسانی برخی از سیستم‌های سازه‌ای است، حدود شش ماه تا یک سال زمان خواهد برد.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت کنونی، انجام این کار الزامی است تا اطمینان حاصل شود که ساختمان در برابر شرایط طبیعی مختلف مانند زلزله مقاوم خواهد بود.

تأمین اعتبارات و تسریع در روند اجرایی پروژه

معاون عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: تأمین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه و تکمیل پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

او اظهار کرد: خوشبختانه منابع مالی برای تکمیل پروژه پیش‌بینی شده و سازمان‌های مرتبط در این زمینه هم‌اکنون مشغول تأمین این اعتبارات هستند.

صادقی‌پور با اشاره به اهمیت تسریع در روند اجرایی پروژه، خاطرنشان کرد: در حال حاضر، پیمانکار پروژه فعال است و در حال انجام عملیات مقاوم‌سازی و محوطه‌سازی آن است و با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و توجه ویژه‌ای که از سوی مسئولان ارشد استان به این پروژه شده است، امید داریم که با سرعت بیشتری در مسیر تکمیل آن حرکت کنیم.

اهمیت پروژه برای توسعه فرهنگی و آموزشی استان

صفر صادقی‌پور در ادامه به اهمیت فرهنگی و آموزشی این پروژه برای بندرعباس و استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: کتابخانه مرکزی بندرعباس به‌ عنوان یک پروژه فرهنگی و آموزشی با هدف ارتقای سطح کتابخوانی و فراهم کردن فضایی مناسب برای آموزش و پرورش نسل جوان استان هرمزگان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پروژه به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان شهر بندرعباس که به دنبال فضایی مناسب برای مطالعه و ارتقای سطح علمی خود هستند، نقشی حیاتی ایفا خواهد کرد.

وی افزود: این پروژه با توجه به جمعیت زیاد شهری در بندرعباس و همچنین ضرورت توسعه فضای فرهنگی در استان، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در ارتقای فرهنگ کتابخوانی و ترویج فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی در سطح استان داشته باشد. علاوه بر این، ایجاد چنین فضاهایی می‌تواند در جهت جذب مخاطبان از تمامی اقشار جامعه، از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و حتی شهروندان بزرگسال، نقشی مثبت و مؤثر ایفا کند.

پیش‌بینی بهره‌برداری در آینده نزدیک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان تأکید کرد: تلاش‌ها برای تکمیل پروژه با سرعت بیشتری در حال انجام است.

وی پیش‌بینی کرد: این پروژه در نهایت طی یک سال و نیم تا دو سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید، البته این پیش‌بینی بسته به سرعت انجام عملیات مقاوم‌سازی و تأمین منابع مالی ممکن است تغییر کند.

تکمیل پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز دارد

انوشیروان پیشدار مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان در گفتگ

و با خبرنگار مهر از پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه کتابخانه مرکزی بندرعباس خبر داد و اعلام کرد: با تامین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر، این پروژه فرهنگی بزرگ تا یک‌سال و نیم آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد.

انوشیروان پیشدار با اشاره به روند طولانی‌مدت این پروژه، اظهار کرد: پس از مشکلات فنی در سال‌های اولیه، پروژه متوقف شده بود، اما با پیگیری‌های مداوم و دستور استاندار هرمزگان، عملیات اجرایی از سر گرفته شد.

وی افزود: در حال حاضر پروژه به صورت فعال ادامه دارد و در تلاش هستیم تا این پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن به اتمام برسد.

تاکنون ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است

پیشدار به هزینه‌های انجام شده در این پروژه اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۷۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است و برای تکمیل آن، مبلغی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر نیاز است.

وی تأکید کرد: با دستور استاندار هرمزگان، این اعتبار در نظر گرفته شده و امید داریم که در مدت زمانی حدود یک سال و نیم، پروژه به طور کامل تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

کتابخانه‌ای مدرن برای جنوب کشور

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: این کتابخانه با مساحت ۷ هزار متر مربع زیربنا قرار است یکی از مدرن‌ترین و بزرگترین کتابخانه‌های جنوب کشور باشد و به عنوان یک پروژه فرهنگی، نقش مهمی در ارتقای سطح دانش و فرهنگ مردم این منطقه ایفا خواهد کرد.

پیشدار گفت: با توجه به پیگیری‌های مستمر استاندار هرمزگان و دیگر مسئولان استانی، امیدواریم این پروژه در آینده‌ای نزدیک به بهره‌برداری برسد و در خدمت مردم بندرعباس و استان هرمزگان قرار گیرد.