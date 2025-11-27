به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مرکز حقوق بشر غزه اعلام کرد که ادامه نقض سازمان‌یافته آتش‌بس در نوار غزه توسط نیروهای صهیونیستی طی ۷ هفته گذشته، بر تداوم رویکرد نسل‌کشی علیه فلسطینیان، در میان سکوت مشکوک جهانی، تأکید می‌کند.

این مرکز در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، آورده است که تیم‌های رصد میدانی، تجاوزهای روزانه‌ای را ثبت می‌کنند که از لحظه اجرایی شدن توافق در ۱۰ اکتبر گذشته متوقف نشده است. این مرکز تأکید کرد که بمباران هوایی و توپخانه‌ای، عملیات نفوذ، حمله به غیرنظامیان، محدود کردن دسترسی به کمک‌ها و جلوگیری از تردد و سفر، تجاوزهای مکرری هستند که نشان‌دهنده عدم تعهد واقعی رژیم صهیونیستی به توقف عملیات نظامی است.

این مرکز حقوقی بیان کرد که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که نقض آتش بس طی ۴۷ روز گذشته، ماهیتی گسترده و سیستماتیک داشته و منجر به شهادت ۳۵۰ فلسطینی شده است که ۱۹۸ نفر از آنها از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها شامل کودکان، زنان و سالمندان بوده‌اند.

بر اساس این بیانیه در میان قربانیان، ۱۳۰ کودک، ۵۴ زن و ۱۴ سالمند وجود دارند و اکثر قربانیان در داخل منطقه خط زرد اعلام شده بر اساس توافق آتش‌بس هدف قرار گرفته‌اند.

به نوشته این گزارش تجاوزات رژیم صهیونیستی در این مدت منجر به زخمی شدن ۸۸۹ شهروند شده است که کودکان، زنان و سالمندان ۵۳۹ نفر از آنها را تشکیل می‌دهند.

این مرکز تأکید کرد که تعداد تجاوزها طی ۴۷ روز از ۵۳۵ مورد فراتر رفته است که به صورت میانگین بیش از ۱۱ مورد در روز می‌شود که شامل، بمباران هوایی و توپخانه‌ای، نفوذ خودروها، عملیات بازداشت و تخریب خانه‌ها بوده است.

بر اساس این بیانیه ارتش صهیونیستی به نقشه عقب‌نشینی توافق شده پایبند نبوده و به اعمال کنترل آتش در مناطق غیرنظامی ادامه داده و عمداً انهدام صدها خانه و ساختمان را که در طول دو سال نسل‌کشی تخریب نشده بودند، دنبال کرده است.

این مرکز حقوقی اعلام کرد که با وجود ادعای عبور ۶۰۰ کامیون در روز، عملاً تنها ۲۱۱ کامیون کمک‌های انسانی وارد غزه شده است.

این مرکز افزود که نوار غزه همچنان از اجازه ورود آزادانه سوخت محروم است و ورود تجهیزات پزشکی و مواد لازم برای بازسازی نانوایی‌ها و شبکه‌های آب و فاضلاب همچنان ممنوع است، لوازم حیاتی در گذرگاه‌ها متوقف مانده‌اند و هزاران کامیون در انتظار مجوز صهیونیست‌ها برای ورود به غزه هستند.

این مرکز تأکید کرد که تجاوزهای رژیم صهیونیستی فاجعه انسانی در غزه و دسترسی به آب و غذا را تهدید می‌کند و بهبود گرسنگی و قحطی در غزه که منجر به گسترش سوءتغذیه شده است را دشوار می‌سازد.

بر اساس این بیانیه، اشغالگران همچنان گذرگاه رفح را در هر دو جهت بسته نگه داشته و از تردد در آن جلوگیری می‌کند. آنها همچنین به بازداشت صدها فلسطینی ادامه داده و از افشای سرنوشت آنها خودداری می‌کند. روایت مکرر زندانیان آزاد شده از زندان‌های اسرائیل نیز از ربایش اجباری، بدرفتاری، شکنجه و خشونت جنسی در زندان‌های اسرائیل پرده برمی‌دارند.

این مرکز حقوقی تأکید کرد که الگوی کشتار گسترده، تخریب محیط زیست، و تحمیل شرایط زندگی که غیرنظامیان و معیشت آنها را هدف قرار می‌دهد، همچنان ادامه دارد.

این گزارش می‌افزاید که پس از ۴۷ روز از توافق آتش‌بس، تجاوزات متوقف نشده و زندگی مردم همچنان در خطر است و شرایط انسانی غزه اسفناک است.

مرکز حقوق بشر غزه از جامعه جهانی خواست تا سکوت خود را بشکنند، چرا که این سکوت جنایات را تشدید می‌کند و پوشش سیاسی برای ادامه تجاوزات ایجاد می‌کند.

این مرکز تأکید کرد که کشورهای حاضر در کنوانسیون‌های ژنو مسئولیت قانونی مستقیمی برای اقدام، آغاز تحقیقات جدی، فعال‌سازی سازوکارهای پاسخگویی و فشار برای توقف فوری تجاوزها و تضمین حمایت از غیرنظامیان دارند.