تقی زاده: ۸۰۰ خاموشی معابر بوکان تا فردا سه شنبه رفع می‌شود

ارومیه- مدیر دفتر نظارت بر بهره‌برداری شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: ۸۰۰ خاموشی معابر بوکان تا فردا سه شنبه رفع می‌شود.

جواد تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای مانور رفع خاموشی‌های معابر بوکان خبر داد و افزود: مانور بزرگ جهادی «سرویس و رفع خاموشی‌های روشنایی معابر شهرستان بوکان» که از امروز، ۶ آذر ماه سال جاری، آغاز شده است، تا فردا، ۷ آذر، با هدف اصلی ارتقای چشمگیر وضعیت روشنایی معابر و افزایش سطح ایمنی و رفاه شهروندان ادامه خواهد بود.

وی با بیان اینکه این مانور دو روزه اجرا می‌شود، ادامه داد: این عملیات جهادی، پس از برنامه‌ریزی‌های دقیق و با تأمین کامل کالای مورد نیاز، برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در سطح شهرستان به اجرا درآمده است.

تقی زاده گفت: در این مانور، ۵۷ نفر از عوامل متخصص و اجرایی، شامل سیمبانان، تکنسین‌ها و کارشناسان برق، در قالب ۱۴ اکیپ عملیاتی و با به‌کارگیری ۸ دستگاه بالابر و ۱۵ دستگاه خودرو سبک عملیاتی مشارکت دارند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته در این عملیات افزود: نیروی عظیم فنی ما در طول این دو روز در سطح شهرستان بوکان متمرکز شده تا به صورت جهادی نسبت به اصلاح و تعمیرات اقدام کند.

تقی زاده یادآور شد: انتظار می‌رود تا پایان روز عملیات (فردا)، اهداف مهمی محقق شود که شامل رفع بالغ بر ۸۰۰ رکورد تک خاموشی در معابر مختلف، رفع ۱۰ مورد خاموشی کلی ناشی از حوادثی همچون سرقت سیم، فیوزسوزی یا نیاز به اصلاح مدار روشنایی، و همچنین انجام عملیات تعمیر و اصلاح بر روی تابلوهای روشنایی سطح شهر خواهد بود.

وی تاکید کرد: برگزاری این مانور، نشان‌دهنده عزم شرکت برای انجام اقدامات جهادی و ضروری در جهت افزایش کیفیت خدمات‌رسانی و بهبود زیرساخت‌های روشنایی شهرستان بوکان است.

