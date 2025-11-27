نظری: جهاد تبیین یک تکلیف برای هر فرد است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مرتضی نظری صبح پنجشنبه در مراسم عطرافشانی و غبارروبی مزار شهدا قوچان به مناسبت هفته گرامیداشت بسیج، با اشاره به اینکه جهاد تبیین یک تکلیف برای هر فرد است، اظهار کرد: همواره درباره حادثه شهادت حضرت زهرا (س) سخن گفته می‌شود اما کمتر به دلایل و چرایی وقوع آن پرداخته‌ایم، مهم‌ترین علت این حادثه آن بود که در آن مقطع جهاد تبیین انجام نشد، روشنگری صورت نگرفت و بصیرت‌افزایی مغفول ماند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان با بیان اینکه فاصله غدیر تا سقیفه بسیار کوتاه بود، ادامه داد: در غدیر دست امیرالمؤمنین (ع) به‌عنوان جانشین پیامبر (ص) بالا رفت اما سکوت خواص و عدم همراهی آنان موجب شکل‌گیری سقیفه شد و حکومت اسلامی غصب گردید.

وی تصریح کرد: وقتی برای حق هزینه ندهیم جای حق و باطل عوض می‌شود، نتیجه این سکوت و راحت‌طلبی، سقیفه سپس حادثه شهادت حضرت زهرا (س) بعد عاشورا و در نهایت غیبت شد، غیبتی که امروز باید برای کوتاه شدن آن تضرع و دعا کنیم.

نظری با اشاره به شکل‌گیری حکومت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران گفت: این نظام ثمره آرزوی ۱۴ قرن علمای دین و بزرگان بوده است اما این به معنای چک سفید امضا از جانب خدا نیست اگر در انجام وظیفه کوتاهی کنیم و در جهاد تبیین ورود مجاهدانه نداشته باشیم این نعمت از ما گرفته می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قوچان با ابراز گلایه از عدم حضور برخی افراد و مسئولین در مراسم شهدا تصریح کرد: برای کسانی که امروز با وجود اطلاع‌رسانی در این جلسه معنوی شرکت نکردند دعا می‌کنم خدا توفیقاتشان را بیشتر کند تا در برنامه‌های مرتبط با تجلیل از شهدا و ایثارگران فعالانه حضور یابند زیرا شهدا تمام هستی خود را فدا کردند و ما وظیفه داریم حداقل در بزرگداشت آنان کوتاهی نکنیم.