برنامه سراسری جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توانیر، محمدحسن متولی زاده، مدیر عامل شرکت توانیر با اعلام اینکه سومین برنامه اصلاح سراسری شبکه‌های توزیع برق، فردا، پنجشنبه ۲۵ دی ماه سال جاری در سطح شرکت‌های توزیع سراسر کشور آغاز می‌شود، گفت: این برنامه سراسری با هدف اصلاح معایب و رفع مشکلات موجود در شبکه‌های توزیع کشور طرح ریزی شده است و اقدام‌های پیشگیرانه برای افزایش پایداری شبکه‌ها در هنگام بروز بحران‌های طبیعی و پیک بار را شامل می‌شود. در دور سوم این مانور سراسری، تداوم تعدیل روشنایی‌ها، اصلاح انشعاب‌ها به عنوان محور اصلی در دستور کار است.

وی با بیان اینکه روز پنجشنبه علاوه بر تداوم برنامه تعدیل روشنایی معابر، نسبت به اصلاح انشعاب‌ها و رمزر ارزها نیز اقدام می‌شود، تصریح کرد: مبارزه و جمع آوری با انشعاب‌های غیرمجاز از مهم‌ترین محورهای سومین مانوراصلاح شبکه‌های توزیع برق به شمار می‌رود که در این دور با درخواست مشترکان، جمع آوری انشعاب‌های غیرمجاز با شدت بیشتری پیگیری می‌شود.

متولی زاده با بیان این که در همین خصوص مشترکان می‌توانند از طریق سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا صفحه اینترنتی https://www.tavanir.org.ir/samaat توانیر مراکز و یا افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمز یا هر فعالیت دیگری استفاده می‌کنند، معرفی کنند، ادامه داد: هموطنان باید بدانند که استفاده غیرمجاز از برق احتمال بروز خاموشی و حتی نوسان در شبکه و به دنبال آن احتمال بروز آسیب به وسایل برقی در منازل را افزایش می‌دهد.

مدیرعامل توانیر گفت: هموطنان در صورت معرفی مراکز یا افرادی که از برق به صورت غیرمجاز برای استخراج رمز ارز استفاده می‌کنند، تا سقف ۲۰ میلیون تومان پاداش می‌گیرند.

متولی زاده در خصوص برنامه اصلاح روشنایی معابر با اشاره به اینکه نزدیک به یک هزار مگاوات مصرف روشنایی معابر در کشور است، از رونمایی طرح «کنترل هوشمند روشنایی معابر» در جریان این مانور نیز خبر داد و گفت: این طرح برپایه تشخیص تردد بنا شده و با نصب روی پایه‌های روشنایی، در صورت عدم تردد، روشنایی را به حداقل کاهش و بلافاصله با تشخیص تردد، روشنایی را به حد استاندارد افزایش دهد.

طبق گفته‌های این مقام مسئول این طرح که به صورت پایلوت در شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان به کار گرفته شده، قرار است در این جریان این مانور به صورت رسمی رونمایی و برای استفاده گسترده از آن در سطح سایر شهرها نیز بکار گرفته شود.

متولی زاده همچنین از بکارگیری ساعت نجومی در روشنایی معابر نیز خبر داد و افزود: با نصب تایمر یا ساعت‌های نجومی می‌توان، سطوح مختلف روشنایی را برحسب نیاز، یا برحسب تاریکی هوا تنظیم کرد. در حال حاضر تا ۳۰۰ مگاوات از مصرف برق روشنایی معابر کاسته شده است و فعالیت‌ها تا رسیدن به نقطه هدف ۵۰۰ مگاوات ادامه دارد.