۱۳۰ کیلومتر شبکه برق رسانی در شهرستان گناوه احداث و اصلاح شد

رضا کوفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: تعداد مشترکان برق شهرستان گناوه ۵۸ هزار مشترک است که ۵۱ هزار در گناوه و هفت هزار در بخش بندر ریگ هستند.

مدیر اداره برق گناوه افزود: این شهرستان دارای پنج ایستگاه فوق توزیع برق است که خدمات برق رسانی را به مشترکان ارائه می‌دهد و ایستگاه ششم نیز اضافه خواهد شد تا خدمت رسانی به همشهریان بهبود یابد.

وی گفت: خدمت رسانی به ۵۸ هزار مشترک برق در شهرستان از طریق هزار و ۶۰۰ کیلومتر شبکه برق رسانی فشار ضعیف و متوسط انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در طی ۲ سال دولت سیزدهم تعداد بیش از چهار هزار کنتور برق نصب شده که بیشتر آنها مربوط به مصارف خانگی و در مرحله بعدی تجاری بوده است.

کوفی یادآور شد: با تلاش به عمل آمده در مدت ۲ ساله، ۶۶ درصد بهبود و رفع خاموشی در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۱ در سطح شهرستان داشته‌ایم.

مدیر برق گناوه بیان کرد: شهرستان گناوه در بهبود و رفع خاموشی و شاخص‌های بهره برداری رتبه اول استان بوشهر را کسب کرده است.

وی بیان کرد: در بحث روشنایی معابر نسبت به سالیان گذشته شهرستان رشد خوبی داشته است و در این زمینه از ابتدای سال گذشته تاکنون شش هزار و ۸۴ مورد تماس شهروندان برای حوزه اصلاح روشنایی معابر انجام و خاموشی رفع شده است.

کوفی تصریح کرد: در زمینه رفع خاموشی‌های مربوط به مشترکان نیز شش هزار و ۷۱۰ مورد از سال گذشته تا کنون عملیات انجام شده است.

وی با بیان اینکه به منظور پیشگیری از خاموشی کارهایی زیادی گرفته است، گفت: تعداد ۲۲۰ مورد تعویض پایه فرسوده از سال گذشته تا کنون انجام شده است.

وی گفت: در بخش فنی و مهندسی این اداره در سطح شهر و روستا طی ۲ سال اخیر در توسعه و اصلاح شبکه‌های برق شهری ۵۵ کیلومتر و در روستاها ۷۵ کیلومتر کار انجام شده است.

مدیر اداره برق شهرستان گناوه بیان کرد: طی این مدت ۱۴۰ دستگاه ترانسفورماتور در شهر و روستا شهرستان نصب شده است که ۶۹ دستگاه ترانسفورماتور در شهر و ۷۱ دستگاه در روستاها بوده است.

وی گفت: همچنین ۱۳۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط در شهر و روستا شهرستان گناوه احداث و هم اصلاح شده است.

مدیر برق گناوه ادامه داد: اعتبارات جذب شده در پروژه‌های اداره برق شهرستان طی ۲ سال دولت سیزدهم در بخش توسعه‌ای و اصلاح شبکه برق شهرستان بیش از هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال بوده است.