به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمودی صبح پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژههای محرومیتزدایی استان بوشهر به اهمیت اجرای این طرحها اشاره کرد و اظهار داشت: بسیج سازندگی همواره تلاشهایی برای رفع محرومیت از نقاط مختلف استان بوشهر داشته است.
وی ضمن گرامیداشت هفته بسیج سازندگی، به اهداف اصلی بسیج سازندگی اشاره كرد و ادامه داد: عشق و ایمان به كار جهادی، مشاركت مردم در پروژهها، بومیكردن اقتصاد و تولید محوری به جای خدمات محوری از اهم اهداف این سازمان است.
مدیر محرومیتزدایی سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر اضافه کرد: در هفته بسیج سازندگی ۱۰ پروژه محرومیت زدایی عام المنفعه در استان بوشهر افتتاح میشود.
وی با بیان اینكه بسیج سازندگی از بدنه مردمی برای خدمت به مستضعفان استفاده میكند، خاطرنشان كرد: امروزه خدمات بسیج سازندگی به نقاطی رسیده است كه تا به حال كمترین خدمات دولتی به آنجا تعلق یافته بود.
جانشین سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر تصریح کرد: این نوای خوش خدمت انقلاب اسلامی است كه به پابرهنگان كه صاحبان اصلی انقلاب هستند، میرسد.
محمودی یادآور شد: در هفته بسیج سازندگی ۱۰ پروژه محرومیت زدایی عام المنفعه بالغ بر اعتبار بیش از یك میلیارد تومان شامل پایگاه مقاومت بسیح، خانه بهداشت، خانه عالم، پارك كودك و ... افتتاح خواهد شد.
