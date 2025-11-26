به گزارش خبرنگار مهر، زنان غیور خراسان جنوبی همواره با تاسی به اسوه‌های ایمانی، حضوری برجسته و تأثیرگذار در تمامی عرصه‌های حساس انقلاب اسلامی داشته‌اند. این بانوان، با روحیه‌ای انقلابی و جهادی، اثبات کرده‌اند که دفاع از آرمان‌ها و پیشبرد اهداف نظام مقدس، نیازمند مشارکت فعال همه آحاد جامعه است.

در دوران حساس هشت سال دفاع مقدس، زنان خطه خراسان جنوبی با الگوبرداری از مادران شهیدپرور، نقشی بی‌بدیل ایفا کردند. آن‌ها نه تنها در پشتیبانی جبهه‌ها و امداد و نجات، بلکه در حفظ انسجام خانواده‌ها و سنگر تعلیم و تربیت نسل آینده، سنگ تمام گذاشتند و ایثارگری را در کنار نقش مقدس مادری به نمایش گذاشتند.

امروز، این نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف جامعه تداوم یافته است. زنان خراسان جنوبی با تکیه بر توانمندی‌های ذاتی و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، در حوزه اشتغال‌زایی و کارآفرینی به درخشش رسیده‌اند و در عرصه‌های مختلفی حرفی برای گفتن دارند.

پای صحبت مسئولان

فاطمه بصیری‌پور در گفتگو با مهر با اشاره به اجرای ۸۲ برنامه محوری در هفته بسیج، بیان کرد: با توجه به تقارن هفته بسیج و ایام فاطمیه، برنامه‌های گسترده‌ای در سطح استان تدارک دیده شد.

وی «اجتماعات بزرگ بانوان فاطمی در خیمه مادری» را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته عنوان کرد و افزود: این برنامه در ۱۱ نقطه استان با جامعه هدف بیش از ۷۰ هزار نفر از بانوان شهر و روستا برگزار و با تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام عجین شد.

بصیری‌پور، برجسته‌سازی نقش حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان اولین زن بسیجی جهان اسلام و تبیین شخصیت ایشان را از دیگر اهداف این برنامه‌ها برشمرد.

گرامیداشت شهیدان زن

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از برگزاری یادواره ۱۱ شهیده زن استان در شهرهای مربوطه و همچنین گرامیداشت شهیده «معصومه کربلایی» تنها شهیده زن جبهه مقاومت در این استان خبر داد.

وی دیدار با مادران شهدا، تکریم خانواده‌های معظم شهدا و غبارروبی گلزار شهدا را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد.

بصیری‌پور از برپایی ۱۱ نمایشگاه در سراسر استان برای نمایش دستاوردهای بسیج خواهران در حوزه‌های اقتصادی، علمی، فرهنگی، حجاب و عفاف و تحکیم خانواده خبر داد و گفت: این نمایشگاه‌ها با عناوین «اسوه» و «اقتصاد به توان مردم» و با همکاری بسیج سازندگی برگزار شده است.

تشکیل قرارگاه تعالی زن و خانواده

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه تعالی زن و خانواده در ستاد سپاه استان، گفت: این قرارگاه با مأموریت‌های مختلفی از جمله توانمندسازی اقتصادی در قالب طرح فدک، ترویج هویت اسلامی زن مسلمان و توجه به حوزه جمعیت، حجاب و عفاف شکل گرفته است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از آموزش ۳۰۰ بانوی کنشگر در حوزه هویت اسلامی زن مسلمان خبر داد و افزود: در بحران‌های احتمالی با سازماندهی ۸۰۰ گروه «بانوی همیار محله» برای نقش‌آفرینی در زمینه‌های امداد و نجات، خدمت‌رسانی و مشاوره آمادگی کامل داریم.

وی با بیان اینکه بسیج جامعه زنان استان برای ایفای هر نقش و مأموریتی در خدمت به انقلاب و مردم آمادگی کامل دارد، افزود: بدنه بسیار قوی و انقلابی در بین زنان استان داریم و همواره همراهی مردم و مسئولین را با خود داریم.