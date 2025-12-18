فرهاد پایدار در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش‌های اخیر و افزایش رطوبت خاک، بر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان در حفظ جنگل‌های هیرکانی تأکید کرد و اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با آتش‌سوزی‌ها و دست‌اندازی‌های احتمالی را تشریح کرد.

وی با اشاره به گستره وسیع منابع طبیعی شهرستان سوادکوه گفت: منطقه سوادکوه از جنگل‌های هیرکانی برخوردار است که با طول ۸۰۰ کیلومتر و عرض ۳۰ تا ۸۰ کیلومتر، بالغ بر ۱۸۰ گونه درختی و درختچه‌ای دارد و قدمت آن‌ها بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون سال برمی‌گردد. این جنگل‌ها میراث طبیعی آیندگان ما هستند و حفاظت از آن‌ها مسئولیت همگانی است.

پایدار به آتش‌سوزی‌های پاییزی در مناطق جنگلی، از جمله منطقه کارمزد، اشاره کرد و افزود: این اتفاق‌ها اهمیت هوشیاری همه جانبه در حفاظت از جنگل‌ها را نشان داد و بارش‌های اخیر و ریزش برگ‌های پاییزی شرایط بهتری برای جنگل‌ها فراهم کرده است، اما همچنان نیاز به مراقبت و پیشگیری از آتش‌سوزی و دست‌اندازی وجود دارد.

وی درباره طرح‌های حفاظتی اظهار داشت: طرح‌های تنفس جنگل و خروج دام از مناطق جنگلی همچنان ادامه دارد و با اجرای این طرح‌ها و همکاری مردم، تلاش می‌کنیم شرایط زیست‌محیطی پایدار را حفظ کنیم. جنگل‌های هیرکانی نه تنها ثروت طبیعی، بلکه هویت فرهنگی و میراث ملی ما هستند و باید آن‌ها را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

رئیس اداره منابع طبیعی سوادکوه در پایان تأکید کرد: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند مشارکت همه جانبه مردم، مسئولان و سازمان‌های ذیربط است و هرگونه کوتاهی یا غفلت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای محیط زیست و جامعه محلی داشته باشد.