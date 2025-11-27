به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روزنامه محلی «ساوت چاینا مورنینگ پست» امروز پنجشنبه گزارش داد که تعداد کشته‌شدگان آتش‌سوزی در یک بلوک مسکونی در هنگ کنگ به ۵۵ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش این روزنامه، ۵۱ نفر در محل آتش‌سوزی جان باخته و چهار نفر هم بر اثر جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

این روزنامه افزود که علاوه بر کشته شدن ۵۵ نفر و مصدوم و زخمی شدن ده ها نفر، ۲۷۹ نفر هم هنوز مفقود هستند و تلاش ها برای اطفای حریق همچنان ادامه دارد.





گفتنی است که آتش‌سوزی عظیمی دیروز چهارشنبه در چندین بلوک مسکونی مرتفع در منطقه «تای پو» در شمال هنگ کنگ رخ داد.