مسیر ۳۵۰۰ متری تندرستی مورد استقبال بانوان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه ۴ تهران با اعلام بهره‌برداری از مسیر پیاده‌راه تندرستی بوستان بانوان حدیدچی گفت: این پروژه با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و ایجاد فضای استاندارد ورزش همگانی آغاز شد و در طول یک سال و نیم گذشته با جدیت دنبال شد.

وی افزود: اجرای این مسیر از ابتدای سال ۱۴۰۳ شروع شد و در مهرماه ۱۴۰۴ به پایان رسید و اکنون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات سلامت‌محور منطقه در اختیار بانوان قرار گرفته است که خوشبختانه با رضایت و استقبال این عزیزان روبرو شده است.

موسوی گفت: در این مسیر ۳۵۰۰ متری، عملیات جدول‌کشی در دو طرف راه، تقویت جداول، اجرای دیوار مالون، تکمیل دیوارکشی و بندکشی، خاکریزی و هم‌سطح‌سازی بستر، پی‌کنی و آسفالت‌ریزی کف پیاده‌راه انجام و خط‌کشی زمین بازی و مسیر اصلی نیز در چارچوب همین پروژه اجرا شد.

موسوی با بیان اینکه این مسیر در بستر مناظر طبیعی و جنگلی شیان طراحی شده است، تأکید کرد: بوستان‌های بانوان از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری برای توسعه فضاهای ایمن و سلامت‌محور هستند و اجرای این مسیر تندرستی گامی مهم در جهت بهبود کیفیت زندگی و ارتقای رفاه بانوان منطقه محسوب می‌شود.

مدیریت شهری منطقه ۴ با اشاره به اهمیت اجرای پروژه‌های سلامت‌محور در بوستان‌های بانوان تأکید کرد که چنین اقدامات عمرانی نه‌تنها موجب توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش ایمنی در فضاهای عمومی می‌شود، بلکه نقش مهمی در تقویت حضور بانوان در محیط‌های شهری، ارتقای سلامت جسمی و روحی آنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از امکانات شهری دارد.

وی افزود: مدیریت منطقه ۴ این پروژه را به‌عنوان یکی از نمونه‌های شاخص توجه به نیازهای بانوان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای خود قرار داده است.