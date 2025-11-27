  1. استانها
محموله بزرگ سیگار و تجهیزات دخانی قاچاق در سواحل درگهان کشف شد

قشم- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف بیش از ۲۵ میلیارد ریال کالای دخانی قاچاق در سواحل درگهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌اکبر جاویدان اظهار داشت: در ادامه اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا و ارز، مأموران با بهره‌گیری از روش‌های اطلاعاتی و پلیسی از تلاش برخی سودجویان برای ورود کالای قاچاق از مسیرهای غیررسمی دریایی مطلع شده و محل تخلیه بار را در یکی از سواحل درگهان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی میدانی و تشکیل تیم عملیاتی به محل اعزام شدند و در جریان رصد منطقه، یک دستگاه خودرو را مشاهده کردند که در حال بارگیری محموله قاچاق از یک قایق موتوری بود؛ اما قاچاقچیان با مشاهده پلیس کالاها را رها کرده و متواری شدند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: در بازرسی از محل، یک‌هزار و ۶۰۰ دستگاه سیگار الکترونیکی خارجی (ویپ و پاد)، ۹ هزار و ۳۵۵ پاکت انواع سیگار خارجی معادل ۱۹۰ هزار نخ، و ۲۶۰ بسته تنباکوی قاچاق کشف و ضبط شد.

سردار جاویدان ارزش این محموله را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی حدود ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: شناسایی و دستگیری عاملان اصلی شبکه همچنان در دستور کار مأموران قرار دارد.

وی تأکید کرد: امنیت اقتصادی در گرو مشارکت عمومی است و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

