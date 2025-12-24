  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۶

کشف بیش از ۳۲ هزار نخ سیگار قاچاق در قرچک

کشف بیش از ۳۲ هزار نخ سیگار قاچاق در قرچک

قرچک- فرمانده انتظامی قرچک از کشف ۳۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار و ۹۵۵ بسته تنباکوی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۳۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار و ۹۵۵ بسته تنباکوی قاچاق در قرچک خبر داد.

قاسم‌پور در ادامه اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی قرچک در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز و با انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی و توقیف دو دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ و پژو پرشیا حامل کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از این خودروها، مقدار ۳۲ هزار و ۸۰۰ نخ سیگار و ۹۵۵ بسته تنباکوی قاچاق کشف و ضبط شد و در این رابطه دو نفر متهم دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی قرچک با بیان اینکه ارزش ریالی کالای کشف‌شده حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروهای توقیفی نیز به پارکینگ منتقل شد.

قاسم‌پور در پایان بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاقچیان کالا تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6700902

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها