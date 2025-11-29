سردار احمدی: ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مرز سردشت کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد احمدی در این زمینه از کشف ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال توسط مرزبانان هنگ سردشت خبر داد.

وی ادامه داد: در راستای جلوگیری از تردد غیر مجاز، تشدید کنترل نوار مرزی و مبارزه همه جانبه با کالای قاچاق، مرزبانان هنگ مرزی سردشت با اجرای کمین هدفمند توانستند در یک عملیات منسجم و موفق تعداد ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مجموع ۱۵۰۰۰ پاکت را کشف و یک نفر متهم را دستگیر کند.

فرمانده مرزبانی استان آذربایجان غربی با اشاره به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰ میلیون ریالی کالای مکشوفه خاطر نشان کرد: در این رابطه ضمن تشکیل پرونده، متهم جهت سیر مراحل قانونی به مبادی ذی‌ربط تحویل شد.