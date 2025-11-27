محمدحسن بهنام‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش ممتاز ابوالعباس اسفراینی در ساختار اداری حکومت غزنویان، گفت: ابوالعباس اسفراینی از برجسته‌ترین شخصیت‌های اداری ایران است که حتی شاهنامه فردوسی نیز به او اشاره کرده و فردوسی در تقدیر از جایگاه این وزیر پارسی‌گوی ابیاتی را سروده است.

وی اظهار کرد: در شاهنامه از معدود چهره‌های واقعی تاریخ نام برده شده و یکی از این افراد، فضل بن احمد ابوالعباس اسفراینی است که فردوسی در دوران وزارت او و با حمایت‌هایش توانست شاهنامه را با وجود سختی‌های بسیار گردآوری کند.

عضو کمیته علمی همایش ابوالعباس اسفراینی افزود: حکومت‌های شکل‌گرفته در ایران پس از اسلام عمدتاً وابسته به خلافت عباسی بوده‌اند، اما دوره غزنویان که پس از سامانیان به قدرت رسیدند، حکومتی غیرایرانی به شمار می‌رفتند؛ با این حال ابوالعباس اسفراینی طی ۱۷ سال وزارت، اندیشه ایرانی را زنده کرد و زبان فارسی را در زمره زبان‌های دیوانی قرار داد.

عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی اسفراین تصریح کرد: ابوالعباس ساختار وزارت را در دولت غزنوی سامان داد و در بحبوحه مسائل سیاسی آن زمان، اقدامات مؤثری انجام داد؛ هرچند در پایان دوران وزارت مورد بی‌مهری سلطان محمود قرار گرفت، اما حتی پس از آن نیز در حمایت از فردوسی نقش مهمی داشت.

وی ادامه داد: یکی از غفلت‌های امروز، ناشناخته ماندن این وزیر پارسی‌گوی برای مردم است؛ در حالی که وی می‌تواند برای نسل امروز، منبعی برای هویت‌سازی، انسجام و وفاق اجتماعی باشد و رسانه‌ها و فضای مجازی ظرفیت مهمی برای معرفی این شخصیت ارزشمند دارند.

ارسال ۸۴ مقاله علمی به دبیرخانه همایش

بهنام‌فر با اشاره به استقبال پژوهشگران از همایش گفت: بیش از ۱۰۰ چکیده مقاله و ۸۴ مقاله اصلی به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری علمی، در مجلات معتبر ISI منتشر خواهد شد.

وی افزود: از میان این آثار، ۲۰ مقاله برای ارائه حضوری انتخاب شده که امروز پنجشنبه ششم آذرماه در دانشگاه فنی و مهندسی اسفراین ارائه می‌شود و سایر مقالات نیز به صورت پوستر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی خواهد شد.

عضو کمیته علمی همایش در پایان گفت: به مناسبت نکوداشت این وزیر برجسته ایرانی، خیابانی در شهرستان اسفراین به نام ابوالعباس اسفراینی نامگذاری شده است.