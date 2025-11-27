به گزارش مهر، محمود جعفری‌دهقی در نخستین همایش بزرگداشت ابوالعباس اسفراینی که ظهر پنج‌شنبه در مجتمع آموزش عالی اسفراین برگزار شد، اظهار کرد: جهان بر مبنای خرد آفریده شده است و در نگاه نیاکان ما، هدف آفرینش مبارزه انسان علیه ظلم و شر بوده است.

وی افزود: این فلسفه خردمحور زمینه‌های شکل‌گیری ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی ایران را ایجاد کرد و مفاخر بزرگی همچون ابوالعباس اسفراینی در ترویج این اندیشه‌ها نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.

در ادامه این برنامه، جواد هروی عضو انجمن هیئت‌مدیره تاریخ ایران نیز در اولین همایش ملی شناخت مفاخر خراسان شمالی گفت: همایش ابوالعباس فرصتی ارزشمند برای بازخوانی تاریخ خراسان است.

وی با اشاره به جایگاه برجسته تاریخی و فرهنگی ابوالعباس اسفراینی اظهار کرد: ابوالعباس اسفراینی نه تنها وزیری کارآمد در دوره غزنویان بود، بلکه با اقدامات فرهنگی و علمی خود، مسیر شکل‌گیری و تثبیت ارزش‌های ایرانشهری را هموار ساخت و بررسی زندگی این وزیر فرهیخته، شناخت دقیق‌تری از شبکه نخبگان فرهنگی و سیاسی خراسان در قرون میانه اسلامی به دست می‌دهد

هروی افزود: مفاخر هر جامعه ستون‌های هویت تاریخی و فرهنگی آن محسوب می‌شوند و شناخت دقیق آنان کلید فهم تحولات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گذشته است، چنین همایش‌هایی امکان بازخوانی این میراث و معرفی دوباره نقش نخبگان خراسانی در تاریخ ایران را فراهم می‌کند.

گفتنی است در حاشیه این همایش از تندیس ابوالعباس اسفراینی در خیابان اسفراینی رونمایی شد.

همچنین آیین اختتامیه همایش ملی «شناخت مفاخر خراسان شمالی» عصر امروز با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.