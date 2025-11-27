حاتمی: همایش مفاخر خراسان شمالی ۸۴ مقاله برگزیده را پذیرفت

محمد حاتمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همایش ملی «شناخت مفاخر خراسان شمالی» با محوریت بزرگداشت «ابوالعباس اسفراینی» با استقبال گسترده اهل علم و پژوهش روبهرو شده، گفت: این رویداد ملی توانست توجه قابلتوجه پژوهشگران و اندیشمندان کشور را به ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان جلب کند.
دبیر همایش ملی شناختت مفاخر خراسان شمالی اظهار کرد: تا پایان مهلت ارسال آثار، ۱۵۳ مقاله به دبیرخانه همایش واصل شد که پس از ارزیابی اولیه و داوری علمی، ۸۴ مقاله برای ارائه در قالب سخنرانی و پوستر پذیرفته شد و این مشارکت پررنگ نشاندهنده علاقه جامعه دانشگاهی به مفاخر بومی، بهویژه شخصیت ارزشمند ابوالعباس اسفراینی است.
وی افزود: این همایش بستری برای شناسایی، نقد و معرفی ظرفیتهای فکری، فرهنگی و تمدنی خراسان شمالی فراهم میکند و میتواند نقش مهمی در زندهنگهداشتن میراث بزرگان این خطه ایفا کند.
رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین تصریح کرد: مقالات ارسالشده از ۱۸ استان کشور دارای تنوع موضوعی و روششناختی کمنظیری هستند و در محورهایی همچون تاریخ و تمدن، ادبیات، علوم اسلامی، هنر و معماری، و مطالعات منطقهای مرتبط با مفاخر استان طبقهبندی شدهاند.
وی ادامه داد: فرآیند داوری مقالات با رعایت کامل استانداردهای علمی و با حضور اساتید برجسته دانشگاههای معتبر کشور انجام شد تا خروجی نهایی باکیفیت علمی مطلوب ارائه شود.
رئیس مجتمع آموزش عالی اسفراین در پایان ابراز امیدواری کرد این همایش بتواند زمینهساز توجه بیشتر به مفاخر خراسان شمالی و بسترسازی برای پژوهشهای عمیقتر در حوزه هویت تاریخی و فرهنگی استان شود.
