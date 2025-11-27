حیدری:۱۲۰ میلیارد دلار برای دستیابی به رشد ۸ درصدی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری صبح پنج شنبه در گردهمایی جهانی سرمایه‌گذاری استان اردبیل که در دانشگاه محقق اردبیلی برپا شد، از ضرورت ۱۲۰ میلیارد دلاری برای دستیابی به رشد ۸ درصدی برنامه هفتم توسعه آگاهی داد و اظهار کرد: تنها مسیر پیشرفت کشور، سرمایه‌گذاری است و منابع گوناگونی در کشور برای سوددهی موجود است که با تسهیل‌گری می‌تواند پیشرفت ایران را محقق سازد.



وی با اشاره به اینکه سازمان سرمایه‌گذاری کشور تا پایان سال ۳۰۰ برنامه سرمایه‌گذاری را عرضه خواهد کرد، افزود: این نهاد تا پایان سال ۳۰۰ برنامه سرمایه‌گذاری را با راه‌اندازی ۲۰ دفتر توسعه سرمایه‌گذاری در نواحی گوناگون کشور ارائه و عملی خواهد کرد و این سازمان همچنین مأموریت یافته تا جایگاه خویش را در سیستم حکمرانی اقتصادی بهبود بخشد و نقش پررنگ‌تری در تسهیل فراهم‌سازی منابع و جذب سرمایه بازی کند.



معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با بیان اینکه برنامه ۲۰ که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد طراحی و با هدف هم‌افزایی و متمرکزسازی نهادهای تأثیرگذار در عرصه سرمایه‌گذاری به مرحله اجرا درآمده، اظهار داشت: این برنامه مشتمل بر ۲۰ طرح اولویت‌دار در حوزه‌هایی مانند لجستیک، نفت و گاز، مناطق آزاد و صنایع اساسی کشور است.



حیدری ادامه داد: در طول دو تا سه ماه گذشته بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار خارجی برای مشارکت در برنامه‌های مختلف در ایران تمایل خود را اعلام کرده‌اند و علاوه بر این، واگذاری زمین و طراحی مکانیسم‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران خارجی در دستور کار قرار گرفته است تا روند همکاری در برنامه‌های توسعه‌ای با آسانی بیشتری انجام پذیرد.