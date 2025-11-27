به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، در پیامی که به مناسبت گشایش همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری استان اردبیل و نخستین نمایشگاه بینالمللی اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ صادر کرد، بر نقش تاریخی و راهبردی این استان در تحولات ملی و منطقهای تأکید نمود.
وی در این پیام با اشاره به جایگاه ژئوپلیتیک اردبیل به عنوان «دروازهای طبیعی به قفقاز» و پل حیاتی ارتباطی میان ایران و کشورهای همسایه، این موقعیت را عاملی برای تبدیل شدن استان به یکی از مهمترین کانونهای بالقوه سرمایهگذاری بینالمللی دانست.
رئیس جمهور، گفتوگو درباره آینده اقتصادی کشور و نقش استانهای مرزی را یکی از اولویتهای دولت چهاردهم در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه برشمرد و تصریح کرد: این امر مهم بدون اعتماد و مشارکت بخش خصوصی، توسعه صادرات، افزایش بهرهوری و جذب سرمایهگذاری خارجی قابل تحقق نخواهد بود.
وی همچنین دولت را در مسیر حمایت از سرمایهگذاران متعهد خواند و گفت: دولت وفاق ملی، با تاکید بر شفافیت، عدالت اقتصادی، ثبات مقررات و رقابت سالم، آماده همکاری با سرمایهگذارانی قانونمند، آیندهنگر و متعهد است.
پزشکیان، اردبیل اکسپو ۲۰۲۵ را نماد رویکرد تازه کشور در توسعه اقتصادی مبتنی بر تجارتمحوری، دیپلماسی اقتصادی، تنوعبخشی بازارها و توسعه صنایع دانشبنیان توصیف کرد و افزود: دولت با فراهم کردن زیرساختها و اصلاح فرآیندها، مسیر مشارکت بخش خصوصی را بیش از گذشته هموار کرده است.
رئیس جمهور در پایان از سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی دعوت کرد تا ظرفیتهای استان در گردشگری، صنایع تبدیلی، کشاورزی و حملونقل مرزی را فرصتی مغتنم شمرده و اطمینان داد که دولت با تمام توان از پروژههایی که به اشتغال پایدار و ارتقای تراز تجاری کمک کنند، حمایت خواهد نمود.
نظر شما