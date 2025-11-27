به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آهنی صبح پنجشنبه در حاشیه «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» با تأکید بر نقش راهبردی استان اردبیل در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: این استان با ظرفیتهای ممتاز در تولیدات کشاورزی و دامی، جایگاهی ویژه در تأمین مواد غذایی کشور دارد.
وی با اشاره به دیدارهای انجامشده با رایزنان اقتصادی کشورهای مختلف، افزود: شفافیت در سیاستگذاریها، تسهیلگری و تنظیمگری قوانین و مقررات میتواند مسیر ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به بخش کشاورزی را هموارتر کند و بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم آورد.
رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزی را پیشران و موتور محرکه اقتصاد کشور در سطح ملی و استانی دانست و ادامه داد: در این همایش تفاهمنامههایی به امضا رسیده که برخی از آنها برخلاف روندهای گذشته، وارد مرحله کلنگزنی و اجرای اولیه شدهاند؛ موضوعی که نشاندهنده جدیت سرمایهگذاران در بخش کشاورزی استان اردبیل است.
وی آینده اقتصاد استان را وابسته به بهرهبرداری صحیح از این مزیتها دانست و بیان کرد: توسعه سرمایهگذاری در این حوزه میتواند ضمن تأمین نیاز داخلی، زمینه خودکفایی، امنیت غذایی و افزایش اقتدار ملی را فراهم کند.
نظر شما