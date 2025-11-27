  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۷

آهنی: سرمایه‌گذاری کشاورزی اردبیل نیازمند شفافیت سیاست‌هاست

اردبیل-رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت:استان اردبیل با ظرفیت‌های ممتاز در تولیدات کشاورزی و دامی، جایگاهی ویژه در تأمین مواد غذایی کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین آهنی صبح پنجشنبه در حاشیه «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» با تأکید بر نقش راهبردی استان اردبیل در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار کرد: این استان با ظرفیت‌های ممتاز در تولیدات کشاورزی و دامی، جایگاهی ویژه در تأمین مواد غذایی کشور دارد.

وی با اشاره به دیدارهای انجام‌شده با رایزنان اقتصادی کشورهای مختلف، افزود: شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، تسهیل‌گری و تنظیم‌گری قوانین و مقررات می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به بخش کشاورزی را هموارتر کند و بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی فراهم آورد.

رئیس مرکز آمار، فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزی را پیشران و موتور محرکه اقتصاد کشور در سطح ملی و استانی دانست و ادامه داد: در این همایش تفاهم‌نامه‌هایی به امضا رسیده که برخی از آن‌ها برخلاف روندهای گذشته، وارد مرحله کلنگ‌زنی و اجرای اولیه شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده جدیت سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی استان اردبیل است.

وی آینده اقتصاد استان را وابسته به بهره‌برداری صحیح از این مزیت‌ها دانست و بیان کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند ضمن تأمین نیاز داخلی، زمینه خودکفایی، امنیت غذایی و افزایش اقتدار ملی را فراهم کند.

