شمشیرباز اردبیلی اسلحه اپه درجمع ملی‌پوشان بزرگسالان وجوانان قرار گرفت

اردبیل- فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران، امیرحسین موشحی‌اصل، شمشیرباز اردبیلی اسلحه اپه را به اردوی مشترک تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان کشور دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین موشحی‌اصل، اپه‌ایست استان اردبیل، با نظر کادر فنی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران به اردوی مشترک تیم‌های ملی شمشیربازی بزرگسالان و جوانان کشور فراخوانده شد.

این اردوی آمادگی با حضور ۸ شمشیرباز منتخب کشور، از ۸ تا ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان اردکان استان یزد برگزار خواهد شد.

دعوت این ورزشکار اردبیلی به اردوی تیم‌های ملی، نشان‌دهنده روند رو به رشد شمشیربازی استان و تلاش مستمر ورزشکاران و مربیان این رشته است و می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر نمایندگان استان در میادین ملی و بین‌المللی باشد.

