به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین موشحیاصل، اپهایست استان اردبیل، با نظر کادر فنی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران به اردوی مشترک تیمهای ملی شمشیربازی بزرگسالان و جوانان کشور فراخوانده شد.
این اردوی آمادگی با حضور ۸ شمشیرباز منتخب کشور، از ۸ تا ۱۷ دیماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان اردکان استان یزد برگزار خواهد شد.
دعوت این ورزشکار اردبیلی به اردوی تیمهای ملی، نشاندهنده روند رو به رشد شمشیربازی استان و تلاش مستمر ورزشکاران و مربیان این رشته است و میتواند زمینهساز حضور موفقتر نمایندگان استان در میادین ملی و بینالمللی باشد.
