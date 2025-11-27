  1. استانها
هوای استان اردبیل تا روز جمعه نسبتاً سرد می شود

اردبیل- اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد:طی امروز تا صبح فردا با ناپایداری نسبی شرایط جوی ، آسمانی نیمه ابری تا ابری توام با هوای نسبتاً سرد در بیشتر مناطق استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل ظهر پنجشنبه اعلام کرد: براساس نقشه‌های هواشناسی طی امروز تا صبح فردا (جمعه ۷ آذر) با ناپایداری نسبی شرایط جوی و حاکمیت پرفشار در سطح زمین، آسمانی نیمه ابری تا ابری توأم با هوای نسبتاً سرد در بیشتر مناطق استان پیش بینی می‌شود.

از فردا تا روز یکشنبه هفته آینده با پایداری شرایط جوی، آسمان در سطح استان غالباً صاف بوده و تنها در ساعات شبانه و اوایل صبح در نوار شرقی استان آسمانی ابری انتظار می‌رود.

به لحاظ دمایی از روز شنبه هرچند در اواسط روزها دمای هوا بطور نسبی افزایش می‌یابد؛ اما در ساعات شبانه (بویژه در مناطق مرکزی و جنوبی استان) افت کمینه دما تداوم خواهد داشت.

