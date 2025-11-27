دومین رویداد طنین در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بسیج رسانه استان ایلام، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این رویداد گفت: این دوره با هدف معرفی بانوان شاخص، الگو و تأثیرگذار در تراز انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته جواد نظری، هفت نفر از بانوان برجسته استان در حوزه‌های هنر، ورزش، آموزش‌وپرورش، تربیت کودک و نوجوان، فعالیت‌های علمی و پژوهشی، اشتغال و کارآفرینی و همچنین عرصه قرآنی شناسایی و به جامعه معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه این رویداد در دو بخش طراحی شده افزود: نخست تولید محتوا بر اساس مصاحبه با سوژه‌های خبری که به‌صورت آنلاین و در یک روز انجام می‌شود، و دوم انتشار آثار تولیدی که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تا پایان امشب فرصت دارند در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و صفحات رسمی خود بارگذاری کنند.

نظری خاطرنشان کرد: برای داوری این دوره، سه نفر از بانوان رسانه‌ای بومی استان به‌عنوان هیئت داوران و یک نفر به‌عنوان ناظر انتخاب شده‌اند و نتایج داوری و معرفی افراد و تیم‌های برتر فردا جمعه اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند به‌صورت انفرادی یا دونفره در این رویداد حضور یابند. همچنین هشتگ‌های رسمی این دوره شامل #حریم_رسالت، #طنین_ایلام و #بسیج_مردم_اقتدارملی معرفی شده‌اند.،افزون بر این، هر پایگاه خبری یا رسانه شرکت‌کننده موظف است هشتگ اختصاصی خود را درج کند تا آثار دقیق‌تر رصد و ارزیابی شوند.

رئیس بسیج رسانه استان در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد بتواند زمینه‌ساز معرفی چهره‌های مؤثر استان و تقویت نقش بانوان در عرصه رسانه باشد.