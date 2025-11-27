  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۴

دومین رویداد طنین در ایلام آغاز شد

ایلام - دومین رویداد رسانه‌ای «طنین» ویژه بانوان، صبح امروز ششم آذرماه ۱۴۰۴ با حضور فعالان رسانه‌ای استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بسیج رسانه استان ایلام، ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این رویداد گفت: این دوره با هدف معرفی بانوان شاخص، الگو و تأثیرگذار در تراز انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته جواد نظری، هفت نفر از بانوان برجسته استان در حوزه‌های هنر، ورزش، آموزش‌وپرورش، تربیت کودک و نوجوان، فعالیت‌های علمی و پژوهشی، اشتغال و کارآفرینی و همچنین عرصه قرآنی شناسایی و به جامعه معرفی خواهند شد.

وی با بیان اینکه این رویداد در دو بخش طراحی شده افزود: نخست تولید محتوا بر اساس مصاحبه با سوژه‌های خبری که به‌صورت آنلاین و در یک روز انجام می‌شود، و دوم انتشار آثار تولیدی که خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای تا پایان امشب فرصت دارند در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و صفحات رسمی خود بارگذاری کنند.

نظری خاطرنشان کرد: برای داوری این دوره، سه نفر از بانوان رسانه‌ای بومی استان به‌عنوان هیئت داوران و یک نفر به‌عنوان ناظر انتخاب شده‌اند و نتایج داوری و معرفی افراد و تیم‌های برتر فردا جمعه اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند به‌صورت انفرادی یا دونفره در این رویداد حضور یابند. همچنین هشتگ‌های رسمی این دوره شامل #حریم_رسالت، #طنین_ایلام و #بسیج_مردم_اقتدارملی معرفی شده‌اند.،افزون بر این، هر پایگاه خبری یا رسانه شرکت‌کننده موظف است هشتگ اختصاصی خود را درج کند تا آثار دقیق‌تر رصد و ارزیابی شوند.

رئیس بسیج رسانه استان در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد بتواند زمینه‌ساز معرفی چهره‌های مؤثر استان و تقویت نقش بانوان در عرصه رسانه باشد.

