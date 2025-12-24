به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ سید حسین النوری ظهر چهارشنبه در همایش سید حسن نصرالله رمز مقاومت و نبوغ رهبری در دانشگاه اسلامی رضوی مشهد اظهار کرد: پس از خاتمه رسالت نبوی، حرکت عظیم و خروج بزرگ سیدالشهدا (ع) رقم خورد و تمام قیام‌ها و مقاومت‌های تاریخ، در حقیقت نمایشی کوچک از مقاومت سترگ حسینی است؛ مقاومتی که در آن جان و مال همه فدا شد تا ارزش‌های دینی و اسلامی پاسداری شود.

مشاور فرهنگی نخست وزیر عراق ادامه داد: سید حسن نصرالله نیز از این سلاله پاک و خاندان بزرگ بود که این مقاومت و ایستادگی را به ارث برده بود.

مسؤول شاخه جوانان جنبش حماس در غزه گفت: حرکت اولیه حماس و مقاومت در غزه و فلسطین در واقع با یک کار علمی همراه بود. شهید احمد یاسین برای شروع اقدامات حماس دانشگاه اسلامی را در غزه تأسیس کرد. این دانشگاه موجب شد که نیروی علم و دانش در کنار توان جوانان غزه باعث ایجاد تفکر و اندیشه مقاومت در فلسطین شود.

احمد عوض احمد الکومی با بیان اینکه ما در هفتم اکتبر و «طوفان الاقصی» مهارت‌های زیادی کسب کردیم، افزود: در هفده تا هجده سال اخیر ۲۲ جنگ داشتیم و تقریباً کمک قابل توجهی از بسیاری کشورها به ویژه همسایه‌ها به مردم غزه نرسیده و فشارها، مرارت‌ها و سختی‌های بسیاری را متحمل شدیم.

وی با بیان اینکه امید است اندیشه مقاومت و تفکر شهدای بزرگی مانند سید حسن نصرالله برای ادامه راه تقویت شود، افزود: همان‌طور که شروع مقاومت غزه با کار دانشگاهی و علمی بود، امیدواریم در نهایت این تلاش‌ها بتواند باعث پیروزی نهایی مسلمانان در برابر استعمارگران و صهیونیست‌های غاصب و ظالم شود.

مدیر برنامه‌ریزی در تجمیع علمایی عراق نیز گفت: اساس مقاومت، اعتقادی است و باید به این مسیر ایمان داشت و آن را به عنوان تکلیف الهی پذیرفت.

شیخ ناجی الخاقانی ادامه داد: مشکلات جامعه اسلامی به‌ویژه از ناحیه دشمنان اصلی از جمله آمریکا است همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: «آمریکا شیطان بزرگ است».

وی اظهار کرد: بدون تشکیلات و سخت‌افزار جهاد، مقاومت کم‌رنگ خواهد بود و باید در جوامع اسلامی تشکیلات درستی برای آن ایجاد شود.

قائم مقام فرماندار نجف نیز با اشاره به ایستادگی مردم فلسطین و سایر کشورهای اسلامی نیز گفت: خون بزرگانی که در این مسیر قدم گذاشتند و جان خود را فدا کردند، هرگز پایمال نخواهد شد.

احمد ریاض عبدالمهدی، رمز این پایداری را در وحدت و سادگی همه‌جانبه مسلمانان به‌ویژه رهبران اسلامی دانست و افزود: برگزاری این همایش‌ها برای گرامیداشت همان مجاهدانی است که راه را برای ما گشودند.