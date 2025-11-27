پیروزی خیبر خرم آباد برابر ستارگان پاس هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار حساس هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) که صبح امروز در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۶ بر ۴ برابر ستارگان پاس ساری به برتری رسید. این دومین پیروزی خیبر مقابل ستارگان در این فصل است و این تیم با این برد ارزشمند، شانس خود را برای بهبود جایگاه در جدول مسابقات افزایش داد.