پیروزی خیبر خرم آباد برابر ستارگان پاس هفته دوم لیگ برتر کشتی آزاد

خیبر خرم‌آباد در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد، بار دیگر موفق شد ستارگان پاس ساری را شکست دهد و جایگاه خود را در گروه A تثبیت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان دیدار حساس هفته دوم از دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد جام یادگار امام (ره) که صبح امروز در سالن سید رسول حسینی ساری برگزار شد، تیم خیبر خرم‌آباد با نتیجه ۶ بر ۴ برابر ستارگان پاس ساری به برتری رسید. این دومین پیروزی خیبر مقابل ستارگان در این فصل است و این تیم با این برد ارزشمند، شانس خود را برای بهبود جایگاه در جدول مسابقات افزایش داد.

