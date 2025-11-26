به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، پگاه عموزاده با معرفی «همنورد» به عنوان برنامه‌ای امیدبخش و مبتنی بر روحیه تعامل و حرکت جمعی گفت: در «همنورد» تلاش داریم نشان دهیم بسیاری از قله‌های فردی و اجتماعی تنها با قدم‌های مشترک قابل فتح هستند.

وی افزود: این برنامه زنده رادیویی با محوریت وفاق ملی و فرهنگ همنوردی، هر پنجشنبه عصر با فضایی شاد، پرانرژی و ملی–میهنی، پخش می‌شود. همنورد با ترکیبی از نمایش رادیویی، روایت مستند، گفتگو، آیتم‌های طنز و روایت‌های نمایشی، نقش همراهی و همقدمی را در عرصه‌های مختلف زندگی مانند خانواده، تحصیل، همکاری اجتماعی، خدمت‌رسانی، سفر و حماسه‌های ملی بررسی می‌کند.

عموزاده با اشاره به حضور شخصیت‌های اسطوره‌ای و حماسی افزود: در هر قسمت یکی از چهره‌های اسطوره‌ای، تاریخی یا معاصر وارد برنامه می‌شود و نقش الگویی او در همراهی با مردم برجسته می‌شود. قسمت نخست این برنامه به شخصیت اسطوره‌ای آرش کمانگیر و موضوع اصلی مسئولیت‌پذیری می‌پردازد.

این تهیه کننده عنوان کرد: «همنورد» بخشی ویژه برای کارآفرینی و ارتباط با استارتاپ‌ها نیز دارد که به نوعی همراهی و همیاری با مردم و تقویت مشارکت مخاطبان است.

در این برنامه فاطمه حاتمی و پیمان قریب‌پناه به عنوان گویندگان حضور دارند. نگارش متن اصلی را فاطمه حاتمی و متن طنز نمایشی را سید ابوالفضل طاهری انجام داده‌اند. ماکان رضایی‌پور در نقش چهره‌های اسطوره‌ای ایفای نقش می‌کند و گروه طنز شامل پیمان قریب‌پناه، ماکان رضایی‌پور، مژگان واعظیان و زینب نوری است.

گزارشگری برنامه را حمیرا فراتی برعهده دارد و ساخت آیتم‌ها توسط پگاه عموزاده، مژگان واعظیان و پویا رضایی انجام می‌شود.

«همنورد» هر پنجشنبه ساعت ۱۷ تا ۱۹ با ساختاری ترکیبی و فضایی پرنشاط از آنتن رادیو نمایش پخش می‌شود.