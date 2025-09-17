مجمع سالیانه فدراسیون هاکی برگزار شد/ اسبقیان: قدیمی کمک حال هاکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع عمومی سالیانه فدراسیون هاکی امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور با حضور سید محمدشروین اسبقیان‌معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش ، غلامرضا نوروزی نائب رئیس کمیته ملی المپیک و رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، بهرام قدیمی رئیس فدراسیون ، کامیار سلطانی مدیرکل امور مشترک فدراسیون ها، امیرمحمود علی آبادی نایب رئیس فدراسیون، احسان اسدی دبیرکل فدراسیون، علیرضا فیروزفر عضو هیئت رئیسه فدراسیون و دیگر اعضای هیئت رئیسه و خزانه دار و همچنین روسای هیئت های استانی( وبیناری)، نمایندگان ورزشکاران و مربیان و داوران (وبیناری)، باشگاه ها، بازرس قانونی، حسابرس مستقل، نماینده شهرداری، دانش آموزی و دیگر اعضا برگزار شد.

بهرام قدیمی گزارشی از عملکرد فدراسیون در حوزه های مختلف ارائه کرد و گفت: از عوامل محیطی وزارت ورزش که نقش موثری در توسعه ورزش دارند و در راس آن مقام عالی وزارت جناب دکتر دنیامالی که با مداخله مثبت ایشان ان شاالله تا ۲۶ مهرماه و در هفته تربیت بدنی شاهد افتتاح هم زمان ۴ زمین چمن استاندارد هاکی در مجموعه ورزشی آزادی تهران و شهرهای دیگر خواهیم بود.

وی ادامه داد: همچنین تشکر ویژه از حمایت و مساعدت دکتر اسبقیان جهت حضور رشته المپیکی هاکی در المپیاد مستعدین کشور که جامعه هاکی از ایشان قدردانی می کند.

قدیمی ادامه داد: حضور دکتر فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و حجت الاسلام و المسلمین حسینی المدنی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در اینجا بخاطر توسعه بیش از پیش هاکی است که از این عزیزان تشکر می کنم.

در ادامه ساسان قدیمی مدیر روابط عمومی فدراسیون گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۳ فدراسیون ارائه کرد. سپس حسابرس رسمی فدراسیون به قرائت گزارش عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ پرداخت و سپس تورج پورمیرزا خزانه‌دار فدراسیون نیز گزارش‌های مالی سال ۱۴۰۳ را ارائه نمود که براساس گزارش فدراسیون هاکی از شفافیت مالی خوبی برخوردار بوده است. پس از آن داودی به عنوان بازرس در این مجمع حضور داشت و گزارش‌های خود را به اعضای مجمع ارائه کرد. تصویب برنامه‌های سال ۱۴۰۴ و موارد مطروحه در این نشست از دیگر برنامه‌های این مجمع بود که به تصویب رسید.

غلامرضا نوروزی نایب رئیس کمیته ملی المپیک نیز در این مجمع گفت: دکتر قدیمی از دوستان دیرینه ما هستند و از فعالیت های خوب ایشان و همکاران فدراسیون هاکی که با وجود محدودیت مالی دلسوزانه خدمت می کنند تشکر می کنم که با کمترین پرسنل بیشترین بازدهی را دارد. به عنوان نمونه دکتر اسدی دبیرکل فدراسیون که بدون دریافت حقوق ، بخش عمده ای از هزینه های پزشکی را نیز شخصا تامین می کند.

وی در ادامه افزود: مبلغ ۱۱ میلیارد تومان آورده فدراسیون در مقابل ۱۷ میلیارد بودجه دریافتی از وزارت ورزش قابل توجه بوده که این مهم بدلیل اعتبار شخصی و اجتماعی و علمی شخص دکتر قدیمی می باشد زیرا فدراسیون هاکی مثل رشته هایی همچون فوتبال و والیبال دیده نمی شود.

علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و عضو هیئت رئیسه فدراسیون هاکی گفت: ارادت ۲۳ ساله ما به دکتر قدیمی باعث شد در فدراسیون هاکی در خدمت ایشان باشیم و به قول دکتر اسبقیان که به حق گفتن دکتر قدیمی خیر ورزشی هست و ما شاهد عملکرد خوب فدراسیون هاکی هستیم که نشان از مدیریت توانمند دکتر قدیمی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی المدنی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر که در مجمع حضور داشت نیز گفت: خدا را شاکر هستم که افتخار حضور در این جلسه را دارم و از زحمات دکتر قدیمی ریاست فدراسیون و دکتر علی آبادی نایب رئیس فدراسیون تشکر می کنم که در این سالها هم افزایی خوبی با سازمان هلال احمر داشتند و ما هم خالصانه در کنار این فدراسیون خواهیم بود.

محمدشروین اسبقیان ضمن تشکر از بهرام قدیمی و اعضای فدراسیون و حاضرین در مجمع گفت: دکتر قدیمی استاد تمام دانشگاه است و در توسعه ورزش کشور تاثیر قابل توجهی داشته و من شهادت می دهم که دکتر قدیمی یک خیر ورزشی هستند و مدیر نمونه ورزش کشور از سالیان دور تاکنون و به ورزش کشور بسیار کمک کرده اند.

وی ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد و حسابرس و امور مالی فدراسیون افزود: خوشحالم که شاهد حضور چهره های علمی مثل دکتر فیروزفر در هیئت رئیسه فدراسیون هاکی هستیم. دکتر قدیمی از چهره های جوان در فدراسیون هاکی استفاده می کند.

محمدعلی ملک احمدی سرمربی تیم ملی هاکی چمنی گفت: در یک ماه اخیر شاهد برگزاری ۵ رویداد ورزشی در فدراسیون هاکی بودیم که مبلغی حدود ۳ میلیارد تومان هزینه شده است و مبلغ ۲ میلیارد تومان نیز بابت اجاره ساختمان فدراسیون به شرکت توسعه پرداخت شده و حدود ۸ میلیارد نیز بابت ۴ زمین چمن در حال احداث درنظر گرفته شده و عملا بودجه ای جهت اعزام کاروان ۶۰ نفره به مسابقات قهرمانی آسیای میانه ازبکستان باقی نمانده است.

در این مجمع با آرای اکثریت اعضا امیر میرزایی رئیس هیئت هاکی استان آذربایجان شرقی بعنوان نماینده هیئت های استانی در هیئت رئیسه فدراسیون انتخاب شد.