برگزاری تورنمنت چهارجانبه هاکی روی یخ در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات چهارجانبه هاکی روی یخ پسران زیر ۱۸ سال با عنوان Kish Cup 2024 از ۲۹ شهریور تا اول مهر در پیست یخ کیش برگزار میشود. چهار تیم نوجوان در این رویداد حضور دارند که برنامه برگزاری این تورنمنت به شرح زیر است:
۲۹ شهریور ساعت ۱۹:۵۰ هاکی پاندا – میکامال
۳۰ شهریور ساعت ۱۰:۵۰ هاکی پاندا – امداتار
۳۰ شهریور ساعت ۱۵:۵۰ ایرانمال – میکامال
۳۰ شهریور ساعت ۱۹:۵۰ ایرانمال – امداتار
۳۱ شهریور ساعت ۹:۵۰ هاکی پاندا – ایرانمال
۳۱ شهریور ساعت ۱۲:۵۰ میکامال – امداتار
۳۱ شهریور ساعت ۱۶:۵۰ بازی ردهبندی
۳۱ شهریور ساعت ۱۹:۵۰ فینال
