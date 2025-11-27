به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: مهرماه امسال و با کمک افراد نیکوکار و نیز مودیان مالیاتی، عملیات ساخت ۱۴ مدرسه با ۱۰۸ کلاس به طور همزمان آغاز شد.

فرماندار تربت حیدریه ادامه داد: تا پایان سال تحصیلی عملیات ساخت حداقل ۲۲۰ کلاس به پایان خواهد رسید.

وی افزود: همچنین در راستای سیاست دولت و برنامه هفتم توسعه مبنی بر توسعه رشته‌های هنرستانی، چهار باب هنرستان جدید در این خطه فعال شده‌اند.

شجاعی تصریح کرد: ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت نیز یکی از برنامه‌های مورد تاکید ریاست محترم جمهوری و خوشبختانه اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.

فرماندار تربت‌حیدریه همچنین از آشنایی ۱۵ هزار دانش‌آموز با مبانی هوش مصنوعی را، حرکت در مسیر آموزش‌های نوین یاد کرد.

وی همچنین به قرار گرفتن تربت‌تربت در مسیر جغرافیای زائران مشهد به عنوان یک فرصت یاد کرد و گفت: بر این اساس باید برنامه آموزشی ما به سمت جغرافیایی گردشگری تغییر کند.