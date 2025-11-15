به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شجاعی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» با تأکید بر لزوم مقابله با توطئههای دشمن در زمینه جوانی جمعیت، برگزاری جشنواره بینالمللی عکس ایران جوان را گامی مهم در راستای آگاهیبخشی فرهنگی و اجتماعی دانست.
فرماندار تربت حیدریه با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت، بیان کرد: بخش اعظم موضوع جوانی جمعیت باید از طریق کارهای فرهنگی، اجتماعی و آگاهی بخشی پیگیری شود. دشمن بهطور هدفمند ظرفیتهای توسعه کشور از جمله جوانی جمعیت را نشانه گرفته است.
وی بیان کرد: نکته حائز اهمیت، عزم جدی و استفاده از ابزارهای هنری برای ترویج این سیاست است، اگرچه مسئولیت جوانی جمعیت تنها بر عهده دانشگاه علوم پزشکی نیست، اما وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی پیشگام این عرصه بودهاند.
شجاعی افزود: وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادها نیز در این زمینه مسئولیت دارند، اما وزارت بهداشت هم در حوزه فرهنگی و هم در عمل پیشتاز است.
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