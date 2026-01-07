آغاز عملیات ساخت آموزشگاه ۶ کلاسه خاتم در احمدآباد تبادکان

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه با هدف توسعه زیرساخت‌های آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، عملیات اجرایی ساخت آموزشگاه شش‌کلاسه خاتم در روستای احمدآباد تبادکان، از توابع بخش مرکزی مشهد، آغاز شد. این پروژه با حضور رسول خادم، قهرمان نامدار کشتی ایران و جمعی از مسئولان آموزش و پرورش تبادکان کلید خورد.

رضا علیزاده، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تبادکان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت این طرح گفت: احداث این آموزشگاه در منطقه‌ای محروم، گامی مؤثر در راستای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای فرصت‌های یادگیری برای دانش‌آموزان محلی است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش تبادکان بیان کرد: این آموزشگاه در قالب دبیرستان متوسطه و با زیربنایی به مساحت ۵۰۰ متر مربع احداث خواهد شد. اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پروژه بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان است که با مشارکت رسول خادم، خیر مدرسه‌ساز و چهره ملی ورزش کشور، تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر نقش الهام‌بخش چهره‌های مردمی در توسعه اجتماعی افزود: حضور رسول خادم در این پروژه، نمادی از پیوند میان افتخارات ملی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف برای جامعه محلی، به‌ویژه دانش‌آموزان و خانواده‌ها، ایجاد کند.

علیزاده همچنین از مشارکت خیرین به عنوان پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه فضاهای آموزشی یاد کرد و گفت: آموزش و پرورش تبادکان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی، مسیر گسترش عدالت آموزشی را با جدیت دنبال می‌کند.

گفتنی است؛ این پروژه در ادامه سیاست‌های توسعه‌ای آموزش و پرورش تبادکان در مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌شود و انتظار می‌رود با بهره‌برداری از آن، گامی مؤثر در جهت توانمندسازی نسل آینده این منطقه برداشته شود.