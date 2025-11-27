۵۷۶ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در زنجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در مراسم بهره برداری از ۵۷۶ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی استان زنجان به مناسبت هفته بسیج، گفت: استان زنجان به عنوان یکی از چهار استان منتخب کشور در اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی و محرومیتزدایی شناخته شده است.
سردار محسن سهندی با تبریک به مجموعه مدیران استان به خاطر عملکرد موفق در حوزه سازندگی، اظهار داشت: این موفقیت حاصل تلاش همدلانه دستگاههای اجرایی و مجموعه سپاه استان است.
وی با اشاره به طرحهای شاخص بهرهبرداری شده، افزود: طرح آبرسانی به ۴۰ روستا بهصورت صد درصد تکمیل شده و دو روستای دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارند و برای اجرای این پروژه ۴۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: در این طرحها، ۹ مخزن آب شرب با ظرفیت مجموع چهار هزار و ۵۰۰ مترمکعب احداث و ۴۹ کیلومتر خط انتقال آب اجرا شده است.
سهندی افزود: در بخش راهسازی و زیرساختها، ۱۱ کیلومتر روکش آسفالت در مناطق مختلف استان تکمیل شده و با مشارکت کمیته امداد و خیرین، ۱۸۱ باب منزل مسکونی برای محرومان احداث و تحویل شده است.
فرمانده سپاه استان زنجان بیان کرد: در قالب طرح آبخیز تا جالیز، عملیات اجرایی در ۱۲ روستا انجام گرفته و حدود ۲۳ کیلومتر بتن پارچهای اجرا شده است، سه بند رسوبگیری و سیلبند به ظرفیت مجموعاً ۶ هزار مترمکعب و یک استخر معیشتی با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب به بهرهبرداری رسیده که برای اجرای آنها ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی، طی هشت ماه گذشته ۱۴۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان به بهرهبرداری رسیده و از مجموع پروژههای سال گذشته تا کنون، ۳۳۲ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۶۶۰ کیلووات برق تکمیل شده است.
فرمانده سپاه استان زنجان گفت: در بخش اشتغالزایی نیز ۷۰ طرح تولیدی افتتاحشده که زمینه ایجاد ۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را فراهم کردهاند، علاوه بر این، در قالب طرحهای جهادی دانشآموزی، ۱۴۰ مدرسه سطح استان بهسازی، مرمت و زیباسازی شده است.
وی افزود: بسیجیان و گروههای جهادی استان نیز در قالب طرحهای زیستمحیطی، موفق به کاشت ۸۰۰ هزار نهال در عرصههای مختلف شدهاند.
سهندی با اشاره به همکاری و همدلی مثالزدنی مدیران استان، گفت: استان زنجان در ارزیابیهای کشوری، در زمینه آواربرداری مناطق آسیبدیده نیز رتبه نخست را کسب کرده و عملکرد نیروهای اجرایی و سپاه استان بهعنوان الگوی موفق است.
