۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۳

۵۷۶ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در زنجان به بهره برداری رسید

زنجان- ۵۷۶ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی استان زنجان روز پنجشنبه به مناسبت هفته بسیج به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان در مراسم بهره برداری از ۵۷۶ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی استان زنجان به مناسبت هفته بسیج، گفت: استان زنجان به عنوان یکی از چهار استان منتخب کشور در اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی شناخته شده است.

سردار محسن سهندی با تبریک به مجموعه مدیران استان به خاطر عملکرد موفق در حوزه سازندگی، اظهار داشت: این موفقیت حاصل تلاش همدلانه دستگاه‌های اجرایی و مجموعه سپاه استان است.

وی با اشاره به طرح‌های شاخص بهره‌برداری شده، افزود: طرح آبرسانی به ۴۰ روستا به‌صورت صد درصد تکمیل شده و دو روستای دیگر نیز در مراحل پایانی قرار دارند و برای اجرای این پروژه ۴۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: در این طرح‌ها، ۹ مخزن آب شرب با ظرفیت مجموع چهار هزار و ۵۰۰ مترمکعب احداث و ۴۹ کیلومتر خط انتقال آب اجرا شده است.

سهندی افزود: در بخش راه‌سازی و زیرساخت‌ها، ۱۱ کیلومتر روکش آسفالت در مناطق مختلف استان تکمیل شده و با مشارکت کمیته امداد و خیرین، ۱۸۱ باب منزل مسکونی برای محرومان احداث و تحویل شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان بیان کرد: در قالب طرح آبخیز تا جالیز، عملیات اجرایی در ۱۲ روستا انجام گرفته و حدود ۲۳ کیلومتر بتن پارچه‌ای اجرا شده است، سه بند رسوب‌گیری و سیل‌بند به ظرفیت مجموعاً ۶ هزار مترمکعب و یک استخر معیشتی با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب به بهره‌برداری رسیده که برای اجرای آنها ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی به حوزه انرژی اشاره کرد و گفت: در حوزه انرژی، طی هشت ماه گذشته ۱۴۷ نیروگاه خورشیدی خانگی در استان به بهره‌برداری رسیده و از مجموع پروژه‌های سال گذشته تا کنون، ۳۳۲ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۶۶۰ کیلووات برق تکمیل شده است.

فرمانده سپاه استان زنجان گفت: در بخش اشتغال‌زایی نیز ۷۰ طرح تولیدی افتتاح‌شده که زمینه ایجاد ۲ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی را فراهم کرده‌اند، علاوه بر این، در قالب طرح‌های جهادی دانش‌آموزی، ۱۴۰ مدرسه سطح استان بهسازی، مرمت و زیباسازی شده است.

وی افزود: بسیجیان و گروه‌های جهادی استان نیز در قالب طرح‌های زیست‌محیطی، موفق به کاشت ۸۰۰ هزار نهال در عرصه‌های مختلف شده‌اند.

سهندی با اشاره به همکاری و همدلی مثال‌زدنی مدیران استان، گفت: استان زنجان در ارزیابی‌های کشوری، در زمینه آواربرداری مناطق آسیب‌دیده نیز رتبه نخست را کسب کرده و عملکرد نیروهای اجرایی و سپاه استان به‌عنوان الگوی موفق است.

