زنگنه:وزارت علوم شاخص‌های مشخصی برای تشویق دانشگاه‌ها تدوین کند

تربت حیدریه- نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت علوم شاخص‌های مشخصی برای تشویق دانشگاه‌ها تدوین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن زنگنه صبح چهارشنبه در دیدار با وزیر علوم اظهار کرد: دانشگاه تربت حیدریه به همت خیرین و تلاش مجموعه علمی و مدیریتی توانسته در شاخص‌های عمرانی، پژوهشی و ارتباط با صنعت در جمع ۱۰ دانشگاه برتر کشور قرار گیرد.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نظام تخصیص بودجه و اعتبارات دانشگاه‌ها بر مبنای روابط و لابی‌گری، تأکید کرد: باید شاخص‌های علمی، پژوهشی و جذب خیرین مبنای تشویق و حمایت قرار گیرد تا دانشگاه‌های فعال و پویا بتوانند جایگاه واقعی خود را تثبیت کنند.

وی تصریح کرد: وزارت علوم شاخص‌های مشخصی برای تشویق دانشگاه‌ها تدوین کند؛ به‌گونه‌ای که اگر دانشگاهی ۵۰ درصد پروژه‌های خود را با کمک خیرین پیش برد، بتواند از محل اعتبار مالیاتی ۵۰ درصد دیگر را تکمیل کند. این سیاست می‌تواند حجم پروژه‌های عمرانی دانشگاه‌ها را چند برابر کند.

