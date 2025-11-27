طالبی: استان کرمان به یکی از مقاصد اصلی راهیان نور در کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، ظهر پنجشنبه در ستاد اربعین استان کرمان که با حضور معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، نماینده ولی فقیه در استان و اعضای ستاد در محل سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان برگزار شد با اشاره به فعالیت‌های گسترده کرمان در پشتیبانی از ستاد ملی اربعین و سایر استان‌ها، بر نقش بی‌بدیل بنگاه‌های اقتصادی در انجام مسئولیت‌های اجتماعی در این بخش تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی استان کرمان در حوزه مسئولیت اجتماعی در ایام اربعین افزود: ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان کرمان با همراهی بنگاه‌های اقتصادی برای کمک‌رسانی در این ایام به خوبی وارد عمل شدند.

طالبی، افزود: با توجه به حجم جابه‌جایی‌ها و تعطیلات این دوره، تمهیداتی اتخاذ شد تا سرویس‌دهی مناسب به زائران و شهروندان در سطح کشور ارائه شود.

به گفته استاندار کرمان، این اقدامات به‌منظور استفاده از فرصت ایجادشده و تأمین نیازهای حمل‌ونقل کشور در این مقطع زمانی انجام گرفت.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه استان کرمان به عنوان یکی از مقاصد راهیان نور، این موقعیت را مرهون حضور مزار با برکت شهید سلیمانی دانست و گفت: سیاست استان، تقویت راهیان نور به مقصد کرمان است.

طالبی، با بیان اینکه استان کرمان جایگاه آن را دارد که برای آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با شخصیت شهید سلیمانی و فضای ایثار و شهادت، به یکی از مقاصد اصلی راهیان نور در کشور تبدیل شود؛ خواستار حمایت جدی‌تر برای معرفی کرمان به عنوان اردوی مقصد راهیان نور در کشور شد.