مرضیه مهدوی: استان کرمان برای برگزاری باشکوه هفته مقاومت آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه مهدوی، ظهر شنبه در جلسه پشتیبانی کمیته هفته مقاومت با اشاره به نزدیک بودن مراسم هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار حاج‌قاسم سلیمانی، از آمادگی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند و هیچ کمبودی برای برگزاری باشکوه هفته مقاومت نخواهیم داشت.

وی افزود: آموزش و پرورش باید تجهیزات مورد نیاز را از ستاد اسکان خود در شهرستان‌ها دریافت کند تا در زمان اسکان در مدارس هیچ کمبود و مشکلی وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به باقی‌ماندن حدود یک ماه تا آغاز مراسم هفته مقاومت ادامه داد: بسیاری از هماهنگی‌ها برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی انجام شده و اغلب مسائل حل‌وفصل شده است.

مهدوی، درباره تأمین آب آشامیدنی نیز توضیح داد: در این خصوص با پالایشگاه خلیج فارس مکاتباتی صورت گرفته و موضوع حل شده است.

وی با قدردانی از دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها، به‌ویژه شهرداری کرمان، اظهار کرد: احساس می‌کنم همه دستگاه‌ها پای کار آمده‌اند و اگر موضوع پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ ندهد، مشکلات اصلی برطرف شده است.

معاون استاندار تأکید کرد: تنها درخواست فعلی این است که مجموعه مکتب، باقی‌مانده نیازها و درخواست‌های خود را پیش از جلسه آینده ارائه تا کمیته پشتیبانی بتواند آن‌ها را نهایی کند.

منصور خانه‌گیر، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری کرمان، نیز با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده در حوزه حمل‌ونقل گفت: مشکل حمل‌ونقل در ایام مراسم سالگرد شهادت سردار سلیمانی رفع خواهد شد و در این زمینه دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت.