جوان ۲۱ ساله شیرازی ناجی جان بیمار نیازمند به عضو شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا باقری عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حسین حبیبی جوان ۲۱ ساله شیرازی که به علت تصادف ۹ روز پیش در بیمارستان شهدای خلیج‌فارس بستری شده بود با رضایت خانواده مهربان و نوع‌دوستش به اهدای عضو، ناجی بیمار نیازمند به عضو شد.

مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی (OPU) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: این جوان شیرازی علی‌رغم تلاش پزشکان و پرستاران به علت شدت حادثه متأسفانه دچار مرگ مغزی شده بود و بعد از تأیید تیم فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه و رضایت خانواده مهربانش کبد وی توسط دکتر نصرالدین فلوشیپ پیوند برداشت و جهت پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان ابوعلی سینا فرستاده شد.

باقری ضمن تشکر از این خانواده ایثارگر از زحمات و پیگیری پزشکان تأیید کننده و پرستاران آی. سی.یو جراحی و اتاق عمل بابت مشارکت در این کار خیرخواهانه قدردانی و خاطرنشان کرد: این شانزدهمین برداشت عضو سال جاری سال جاری و صد و چهل و سومین برداشت عضو استان بوشهر تاکنون است.