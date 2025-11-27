مراسم گرامیداشت روز نیروی دریایی در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری صبح پنجشنبه در این مراسم با تبریک روز نیروی دریایی، اظهار داشت: هفتم آذر یادآور رشادتها و ایثارگریهای دریادلان ارتش است؛ بزرگمردانی که در دوران دفاع مقدس با بهرهگیری از همه ظرفیتها و توان نظامی، برگهای افتخارآفرینی را در تاریخ جمهوری اسلامی رقم زدند.
وی با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشت و بر استمرار پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دفاع مقدس تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه برجسته نیروی دریایی در تاریخ معاصر کشور گفت: امنیت و عزت امروز ایران اسلامی مرهون جانفشانیهای نیروهای مسلح بهویژه دریادلان نیروی دریایی ارتش است و حضور در گلزار شهدا، انگیزه خدمتگزاری را دوچندان میکند.
فرماندار بوشهر افزود: نیروی دریایی ارتش با رشادتها و ایثارگریهای خود نقشی بیبدیل در پاسداری از مرزهای آبی کشور دارد و همواره نماد اقتدار ملی و مظهر سربلندی ایران اسلامی خواهد بود.
