غیاثی: مجامع بسیج باید به موتور حل مسائل مردم تبدیل شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدهاشم غیاثی در جمع اعضای مجمع و کارگروههای بسیج شهرستان سبزوار، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و تبریک ایام ماه مبارک رجب با تأکید بر نقش راهبردی بسیج و سپاه در پاسداری از انقلاب و خدمت به مردم، گفت: مجامع و کارگروههای بسیج باید از طرح دغدغهها عبور کرده و به سمت احصای مسائل، ارائه راهکارهای عملیاتی و ورود جدی به میدان حل مشکلات حرکت کنند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) بیان کرد: انقلاب اسلامی نعمتی الهی و زمینهساز نهضت ظهور است و امروز ما در عصر غیبت، در حال تمرین ولایتپذیری هستیم.
وی با اشاره به نقش تعیینکننده ولایت فقیه در عبور کشور از بحرانها، تصریح کرد: آنچه امروز جمهوری اسلامی را از بنبستها عبور داده، تبعیت از ولی فقیه و اتکای به ظرفیتهای داخلی بوده است و نمونه روشن آن مدیریت مقتدرانه فرماندهی کل قوا در جنگ تحمیلی دوازدهروزه اخیر بود که دشمن را در کوتاهترین زمان وادار به عقبنشینی کرد.
غیاثی با بیان اینکه دغدغهها، مطالبات و انتقادات دلسوزانه قابل احترام است، افزود: اما حل مسائل مردم بدون برنامهریزی، اندیشهورزی و بانک مسائل امکانپذیر نیست. انتظار میرود کارگروهها با تمرکز بیشتر، مسائل اولویتدار شهرستان را احصا کرده و با ارائه راهکارهای قابل اجرا، به تصمیمسازی در سطح استان کمک کنند.
فرمانده سپاه امام رضا (ع) بسیج را فرمول همهجانبه حل مسائل کشور دانست و گفت: بزرگترین سرمایه بسیج، نیروی انسانی متعهد، متخصص و دغدغهمند است و مدیران باید از این ظرفیت عظیم در مسیر خدمت به مردم استفاده کنند.
وی با اشاره به سه محور «جهاد تبیین، جهاد امیدآفرینی و جهاد خدمت» بهعنوان رویکرد سال جاری سپاه استان، تأکید کرد: خروجی مجامع باید به حل واقعی مسائل مردم منجر شود تا اعتماد، انگیزه و حضور فعال بسیجیان بیش از پیش تقویت شود
