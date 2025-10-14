نجات راننده محبوس در واژگونی پژو ۴۰۵ در محور کرمانشاه – بیستون

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بامداد سه‌شنبه، حادثه انحراف از مسیر و واژگونی یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ در محور کرمانشاه – بیستون به ستاد فرماندهی آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره پنج و نجات مرکزی با دو دستگاه خودروی اطفایی و نجات به محل حادثه اعزام شدند. در این سانحه دو نفر از سرنشینان خودرو مصدوم شدند که یکی از آن‌ها در کابین خودرو گرفتار بود.

آتشپاد قادری تصریح کرد: آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی ویژه، عملیات برش و رهاسازی را انجام داده و فرد محبوس را از خودرو خارج کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه در پایان گفت: هر دو مصدوم پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، تحویل عوامل اورژانس شدند و علت وقوع حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.