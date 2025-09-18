  1. استانها
  2. اردبیل
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۹

رفع سریع شکستگی خط انتقال آب شرب سرعین بدون اختلال در خدمات‌رسانی

اردبیل- رئیس  آب و فاضلاب شهرستان سرعین گفت: شکستگی خط انتقال آب شرب در سرعین بدون اختلال در تأمین آب رفع شد.

حسن لایقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع شکستگی در لوله ۵۰۰ میلی‌متری خط انتقال آب شرب شهر سرعین، اکیپ اتفاقات امور آب و فاضلاب شهرستان با حضور فوری در محل و اقدام سریع، موفق به رفع این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند.

وی افزود: این عملیات با مدیریت دقیق و هماهنگی کامل، بدون ایجاد هیچ‌گونه اختلال در روند توزیع و تأمین آب شرب مشترکین انجام شد و از بروز مشکلات احتمالی در شبکه جلوگیری به عمل آمد.

رئیس آب و فاضلاب شهرستان سرعین، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی گفت: به‌رغم بروز این حادثه، با تلاش شبانه‌روزی همکاران، تأمین آب شرب شهروندان بدون وقفه ادامه یافت.

