حسن لایقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع شکستگی در لوله ۵۰۰ میلی‌متری خط انتقال آب شرب شهر سرعین، اکیپ اتفاقات امور آب و فاضلاب شهرستان با حضور فوری در محل و اقدام سریع، موفق به رفع این حادثه در کوتاه‌ترین زمان ممکن شدند.

وی افزود: این عملیات با مدیریت دقیق و هماهنگی کامل، بدون ایجاد هیچ‌گونه اختلال در روند توزیع و تأمین آب شرب مشترکین انجام شد و از بروز مشکلات احتمالی در شبکه جلوگیری به عمل آمد.

رئیس آب و فاضلاب شهرستان سرعین، ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی گفت: به‌رغم بروز این حادثه، با تلاش شبانه‌روزی همکاران، تأمین آب شرب شهروندان بدون وقفه ادامه یافت.