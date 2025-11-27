آغاز «خدمت سربازی داوطلبانه» در فرانسه از تابستان آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که از تابستان آینده خدمت نظامی داوطلبانه جدید در این کشور راه اندازی خواهد شد.

رسانه‌ها ضمن انتشار این خبر افزودند که این خدمت سربازی ۱۰ ماه طول خواهد کشید و مقامات فرانسه قصد دارند تا سال ۲۰۳۵ سالانه تا ۵۰۰۰۰ داوطلب را جذب کنند.

بنابراین، ارتش فرانسه از سه رکن تشکیل خواهد شد: سربازان حرفه‌ای، نیروهای ذخیره و داوطلبانی که خدمت سربازی خود را به پایان رسانده‌اند.

تحلیلگران و ناظران تأکید کرده اند که این اصلاحات جدید با هدف حفظ اندازه و حجم ارتش در زمانی که جمعیت فرانسه در حال کاهش است، انجام می‌شود و هر چند فرانسه به خدمت اجباری سربازی باز نخواهد گشت، اما به بسیج عمومی نیاز دارد.