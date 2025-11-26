  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۰۹

خبر تلخ برای استقلالی‌ها/ ستاره آبی ها در آستانه دربی مصدوم شد

وینگر خارجی تیم فوتبال استقلال در جریان دیدار این تیم با الوصل امارات دچار مصدومیت شد و زمین بازی را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر به مصاف هم رفتند. در دقیقه ۱۶ این دیدار، منیر الحدادی، وینگر مراکشی-اسپانیایی استقلال، هنگام دریافت توپ از ناحیه همسترینگ پای چپ احساس درد کرد و پس از ورود کادر پزشکی استقلال، نتوانست به بازی ادامه دهد و جای خود را به مهران احمدی داد.

مصدومیت الحدادی به گونه‌ای بود که او همراه با یکی از اعضای کادر پزشکی استقلال مستقیماً به رختکن منتقل شد و روی نیمکت ننشست. این اتفاق در حالی رخ داد که استقلال روز ۱۴ آذر در هفته دوازدهم لیگ برتر، باید در دربی ۱۰۶ به مصاف پرسپولیس برود.

