به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلیمانی، روز پنجشنبه با اشاره به رویکرد جدید استان در مدیریت منابع آبی گفت: در یک سال اخیر با مجموعهای از اقدامات اجرایی، توانستیم وابستگی شهرستانها به آب زرینهرود را کاهش دهیم؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین پایدار آب و افزایش تاب آوری شبکههای آبرسانی دارد.
وی توضیح داد: در شهرستان ملکان ۳۹ لیتر بر ثانیه، در شبستر ۶۲ لیتر بر ثانیه، در بناب ۴۷ لیتر بر ثانیه، در آذرشهر ۱۳۶ لیتر بر ثانیه، در سردرود ۴۵ لیتر برثانیه و در شهرهای سهند و ایلخچی نیز ۴۲ لیتر بر ثانیه کاهش برداشت از زرینهرود ثبت شده است.
سلیمانی افزود: این کاهش برداشت نتیجه جایگزینی منابع محلی، احیا و تجهیز چاهها، بهرهگیری از ظرفیت قنوات، محدودسازی مصارف غیرضروری و مدیریت دقیق توزیع آب است.
مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه این اقدامات یک حرکت پراکنده نیست بلکه یک روند هدفمند و ساختاریافته است، ادامه داد: این اعداد نشاندهنده آغاز یک نهضت مدیریت منابع آب در سراسر استان است؛ نهضتی که بهدنبال افزایش تابآوری، کاهش تنش آبی و استفاده بهینه از ظرفیتهای بومی هر منطقه است.
او تأکید کرد: حفظ زرینهرود بهعنوان یک منبع حیاتی برای تبریز و شهرستانهای مسیر، نیازمند کاهش فشار برداشت و مدیریت علمی منابع است. ما این مسیر را آغاز کردهایم و با برنامههای جاری، این روند ادامه خواهد داشت.
سلیمانی در پایان با قدردانی از مردم استان و همکاری دستگاهها اظهار کرد: برای رسیدن به پایداری منابع، مدیریت مصرف و همراهی مردم همچنان ضرورت اصلی است و تلاشهای فنی بدون مشارکت اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید.
