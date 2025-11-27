  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۰

کاهش وابستگی شهرستان‌های آذربایجان شرقی به زرینه‌رود

کاهش وابستگی شهرستان‌های آذربایجان شرقی به زرینه‌رود

تبریز - مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی از کاهش وابستگی شهرستان‌های استان به زرینه‌رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلیمانی، روز پنجشنبه با اشاره به رویکرد جدید استان در مدیریت منابع آبی گفت: در یک سال اخیر با مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی، توانستیم وابستگی شهرستان‌ها به آب زرینه‌رود را کاهش دهیم؛ اقدامی که نقش مهمی در تأمین پایدار آب و افزایش تاب آوری شبکه‌های آبرسانی دارد.

وی توضیح داد: در شهرستان ملکان ۳۹ لیتر بر ثانیه، در شبستر ۶۲ لیتر بر ثانیه، در بناب ۴۷ لیتر بر ثانیه، در آذرشهر ۱۳۶ لیتر بر ثانیه، در سردرود ۴۵ لیتر برثانیه و در شهرهای سهند و ایلخچی نیز ۴۲ لیتر بر ثانیه کاهش برداشت از زرینه‌رود ثبت شده است.

سلیمانی افزود: این کاهش برداشت نتیجه جایگزینی منابع محلی، احیا و تجهیز چاه‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت قنوات، محدودسازی مصارف غیرضروری و مدیریت دقیق توزیع آب است.

مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه این اقدامات یک حرکت پراکنده نیست بلکه یک روند هدفمند و ساختاریافته است، ادامه داد: این اعداد نشان‌دهنده آغاز یک نهضت مدیریت منابع آب در سراسر استان است؛ نهضتی که به‌دنبال افزایش تاب‌آوری، کاهش تنش آبی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های بومی هر منطقه است.

او تأکید کرد: حفظ زرینه‌رود به‌عنوان یک منبع حیاتی برای تبریز و شهرستان‌های مسیر، نیازمند کاهش فشار برداشت و مدیریت علمی منابع است. ما این مسیر را آغاز کرده‌ایم و با برنامه‌های جاری، این روند ادامه خواهد داشت.

سلیمانی در پایان با قدردانی از مردم استان و همکاری دستگاه‌ها اظهار کرد: برای رسیدن به پایداری منابع، مدیریت مصرف و همراهی مردم همچنان ضرورت اصلی است و تلاش‌های فنی بدون مشارکت اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید.

کد خبر 6670324

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها