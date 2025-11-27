قالیباف: «اسفراین» نماد پیوند فرهنگ و سیاست تاریخی ایران زمین است

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی به اولین همایش بزرگداشت مفاخر ایرانی و ابوالعباس اسفراینی یه شرح زیر است شرح زیر است؛

ارزش مردم اسفراین فراتر از قواعد محلی است؛ این شهر نماد پیوند فرهنگ و سیاست تاریخی ایران زمین است و مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت ایران در کنار شما هستند تا میراث اسفراینی را گرامی بدارند که زادگاه بزرگانی چون ابو العباس فضل بن احمد اسفراینی است.

بزرگ مردی که چهره‌ای درخشان در تاریخ ایران و میراث‌دار سنت دیوان سالاری با اصالت ایرانی است که دبیری خدمتگزار و وزیری لایق بود و سال‌های بسیاری به ایران و ایرانی خدمت کرد. بر کسی پوشیده نیست که نقش آن زعیم فرهنگی در تاریخ دیوانی و سیاسی دوران خود بسیار برجسته است و بارها در غیاب سلاطین دوران خود با جدیت و تدبیر امور کشور را اداره نمود.

آنچه اما بیش از همه در یاد تاریخ ماندگار است نگاه فرهنگی و میهن دوستانه اوست و فرمان او جهت تغییر زبان مکاتبات دولتی دفاتر دیوانی و رسائل رسمی از عربی به زبان پارسی نقش مهمی در نجات و حفظ فرهنگ ایرانی دارد.

این اقدام نه تنها یک تحول اداری بلکه یک پیام فرهنگی عمیق مبنی بر ارزش زبان فارسی و هویت ایرانی بود. این تصمیم شجاعانه و آینده نگرانه، زمینه ساز تشویق شاعران پارسی گو از جمله حکیم ابوالقاسم فردوسی شد که بدون شک حمایتهای مادی و معنوی اسفراینی در تدوین شاهنامه تاثیر فراوان داشت تا آنجا که فردوسی آزاده در ابیاتی به تجلیل از این شخصیت فرهنگی و سیاسی پرداخته است.

کجا فرش گسترده شد در جهان / که هرگز نشانش نگردد نهان کجا فرش را مسند و مرقدست / نشستنگه فضل بن احمد است

این ابیات قطعاً دلیلی بر جایگاه ویژه اسفراینی در ذهن و زبان ادیبان آن زمان است؛ و زیرانی که نه تنها به قدرت سیاسی اهمیت می‌دادند بلکه پیوند خود را با فرهنگ ادب و ریشه‌های ملی به روشنی حفظ می‌کردند.

علاوه بر اینها اسفراینی در دیانت مروت و تمدن نیز شخصیتی مهم بود و تاریخ از او به بخشندگی بلند طبعی و مروت یاد کرده است که در آبادانی و تأمین عدالت سیاسی تلاش مؤثری داشت. آنچنان که تاریخ پردازان بزرگ از جمله ابوالفضل بیهقی تا نسل‌ها او و خدمات او را ستایش کرده‌اند و در آثار خود فضل ابن احمد را مردی پاک دست خدمتگزار وطن و پاسدار ادب پارسی معرفی می‌کنند ایران به شما که وارثان این میراث پرافتخار هستید می بالد.

این بزرگداشت تنها برای یادآوری یک چهره تاریخی نیست بلکه تجلیل از هویتی است که اسفراین در طول قرون آن را حفظ کرده است هویتی که در ادب و زبان پارسی در دیوان سالاری خردمندانه در حمایت از هنر و حکمت و ایمان و انسان دوستی تجلی یافته است و مجلس شورای اسلامی در کنار شما مردم عزیز و شریف اسفراین ایستاده است تا با هم، تمدن ایرانی را از همین درگاه به آسمان برسانیم.

در پایان از تمامی شما مردم شریف که از چشم پاک ایران و ایرانی به این تاریخ کهن می‌نگرید تقاضا دارم پرچمی که هویت ایرانی - اسلامی ما را زنده نگاه داشته است برفراز نگاه دارید و ایرانی همیشه سرافراز و سرآمد به آیندگان هدیه کنید.

گفتنی است همایش بزرگداشت ابوالعباس اسفراینی پنج شنبه با ارایه مقالات علمی پژوهشگران و استادان آغاز شده و عصر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایان می‌رسد.